Presidente do Sport, Yuri Romão responde críticas de Luciano Bivar: "Será processado criminalmente"
"O ex-presidente Luciano Bivar, inconformado com a derrota vexatória nas urnas, tem procurado atingir a minha honra", disse o presidente leonino
Em uma resposta contundente às recentes críticas, o presidente do Sport, Yuri Romão, anunciou que processará criminalmente o ex-presidente Luciano Bivar. Em uma nota oficial, Romão acusou Bivar de uma "campanha caluniosa e difamatória" após "derrota nas urnas".
De acordo com o atual presidente, as ações de Bivar visam "tomar o poder de forma ilegítima e antidemocrática". Romão afirmou que as ofensas do ex-dirigente “escapam do campo das ideias e do discurso político”, causando "vergonha" e "enojando os verdadeiros rubro-negros".
Na nota, Romão diz que Bivar utiliza a "velha política" e que sua "campanha sórdida" contra sua honra "ultrapassou todos os limites do aceitável". O presidente do Sport enfatizou que o Poder Judiciário será o responsável por "frear" o ex-presidente, que, segundo ele, se comporta à margem do estado democrático de direito.
Ao final do comunicado, Romão deixa claro que pessoas com esse tipo de comportamento não têm mais espaço no futebol, muito menos no Sport. "Suas aparições só evidenciam a fragilidade do diminuto grupo que ele lidera", afirmou.
Luciano Bivar realizou um almoço para colher assinaturas de conselheiros e solicitar um impeachment do presidente Luciano Bivar. Para isso, é necessário ter 500 assinaturas.
No encontro, Bivar fez um forte discurso e atacou o atual mandatário do clube rubro-negro. Essa não é a primeira vez que a oposição do Sport ataca Yuri Romão, que tem sofrido dura críticas diante da campanha vexatória do Leão na Série A.
Veja a nota oficial do presidente do Sport na íntegra
“O ex-presidente Luciano Bivar, inconformado com a derrota vexatória nas urnas, tem procurado atingir a minha honra, a minha reputação e a minha dignidade, através de uma campanha caluniosa e difamatória. O objetivo todos sabem: tomar o poder de forma ilegítima e anti democrática.
As reiteradas ofensas escapam do campo das ideias e do discurso político, provocam um sentimento de vergonha e enojam os verdadeiros rubro-negros e todos os cidadãos que já não suportam a utilização da velha política, na qual Bivar é figura proeminente. Essa campanha sórdida contra minha honra já ultrapassou todos os limites do aceitável.
Informo que o referido ex-presidente será processado criminalmente e o Poder Judiciário será o freio para quem se comporta à margem do estado democrático de direito. Pessoas com esse tipo comportamento não têm mais espaço no futebol, e muito menos no Sport Club do Recife. Suas aparições só evidenciam a fragilidade do diminuto grupo que ele lidera”
Yuri Romão
Presidente do Sport Club do Recife