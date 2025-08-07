Lucas Lima diz que Sport trata como "guerra" jogo contra Grêmio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão ainda mira na primeira vitória após 16 jogos disputados

O meia Lucas Lima revelou que o Sport está tratando o jogo contra o Grêmio como uma "guerra". Ele que explicou que a situação do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro não gera margem para outro clima. Após 16 jogos, o time rubro-negro ainda busca a primeira vitória.

O Sport é o lanterna com apenas seis pontos, seis empates e 10 derrotas. Nos últimos dois jogos, vem de empates em casa com Santos (2x2) e Bahia (0x0).

“Antes de tudo, naturalmente, é um grande jogo. Em situações normais já seria uma guerra. Agora, então, com o que estamos vivendo, é assim que a gente está tratando essa partida. Sabemos da nossa crescente, mas também da nossa urgência", comentou Lucas Lima.

"Temos que seguir o que o professor (Daniel Paulista) pedir, anular os pontos fortes deles e impor o nosso jogo. Vai ser difícil, mas temos que lutar até o fim", completou o meia.

Afundado na lanterna, o Sport possui 12 pontos de diferença para o "lado de fora" da zona de rebaixamento. O Vitória é o 16º colocado com 18 pontos.

Lucas Lima não participou do empate por 0x0 com o Bahia na última rodada. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no embate contra o Santos, na rodada anterior, e precisou cumprir suspensão.

Com a volta dele, Daniel Paulista deve montar o meio-campo do Sport com Rivera, Zé Lucas e Lima. Além disso, Sérgio Oliveira também pode aparecer no setor para preencher o espaço pelo meio.

"Estou acostumado. Sempre joguei em clubes com muita concorrência. Isso desafia o jogador, faz a carreira ser legal. Acho que todo mundo precisa crescer: eu, Atencio, Hyoran, e o time que. Daniel tem dado oportunidade para todo mundo", disse Lucas Lima.

Próximo jogo do Sport

Sport e Grêmio se enfrentam neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O duelo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão.