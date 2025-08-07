Casa Pia x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Derrotados na decisão da Supertaça Portuguesa, Leões esperam estrear com vitória na liga. Equipe de Lisboa busca se recompor após saída de Gyökeres

Casa Pia e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 16h15 (Horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Português. O confronto será disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Onde assistir Casa Pia x Sporting ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

ESPN Brasil (Youtube)

Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

Nono colocado da Liga Portugal na última temporada, o Casa Pia inicia nova campanha na competição. A equipe de Lisboa espera realizar uma grande performance no torneio.

O Sporting foi o vice-campeão da Supertaça Portuguesa, ao ser derrotado em decisão contra o Benfica. Os Leões iniciam sua primeira temporada após a saída de Gyökeres, contratado pelo Arsenal.

Ficha técnica

Competição: Liga Portugal - Rodada 1



Liga Portugal - Rodada 1 Data e Horário: 08/08 (quinta-feira) - 16h15 (horário de Brasília)



08/08 (quinta-feira) - 16h15 (horário de Brasília) Local: Estádio Municipal de Rio Maior (Portugal)



Estádio Municipal de Rio Maior (Portugal) Onde Assistir: ESPN Brasil (Youtube) e Disney+

Prováveis Escalações

Casa Pia: Sequeira; José Fonte, João Goulart e Tchamba; Larrazabal e Sebastián Pérez, Pablo Roberto e Benaissa-Yahia; Nsona, Cassiano e Livolant. Técnico: João Pereira

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Araujo; Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Harder. Técnico: Rui Borges