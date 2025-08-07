fechar
Casa Pia x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotados na decisão da Supertaça Portuguesa, Leões esperam estrear com vitória na liga. Equipe de Lisboa busca se recompor após saída de Gyökeres

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/08/2025 às 14:36
Francisco Trincão, atacante do Sporting
Francisco Trincão, atacante do Sporting - Reprodução/ Sporting

Casa Pia e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 16h15 (Horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Português. O confronto será disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Onde assistir Casa Pia x Sporting ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • ESPN Brasil (Youtube)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

Nono colocado da Liga Portugal na última temporada, o Casa Pia inicia nova campanha na competição. A equipe de Lisboa espera realizar uma grande performance no torneio.

O Sporting foi o vice-campeão da Supertaça Portuguesa, ao ser derrotado em decisão contra o Benfica. Os Leões iniciam sua primeira temporada após a saída de Gyökeres, contratado pelo Arsenal.

Ficha técnica

  • Competição: Liga Portugal - Rodada 1
  • Data e Horário: 08/08 (quinta-feira) - 16h15 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de Rio Maior (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN Brasil (Youtube) e Disney+

Prováveis Escalações

Casa Pia: Sequeira; José Fonte, João Goulart e Tchamba; Larrazabal e Sebastián Pérez, Pablo Roberto e Benaissa-Yahia; Nsona, Cassiano e Livolant. Técnico: João Pereira

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Araujo; Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Harder. Técnico: Rui Borges

