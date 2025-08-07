Casa Pia x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Derrotados na decisão da Supertaça Portuguesa, Leões esperam estrear com vitória na liga. Equipe de Lisboa busca se recompor após saída de Gyökeres
Casa Pia e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 16h15 (Horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Português. O confronto será disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.
Onde assistir Casa Pia x Sporting ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- ESPN Brasil (Youtube)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
Nono colocado da Liga Portugal na última temporada, o Casa Pia inicia nova campanha na competição. A equipe de Lisboa espera realizar uma grande performance no torneio.
O Sporting foi o vice-campeão da Supertaça Portuguesa, ao ser derrotado em decisão contra o Benfica. Os Leões iniciam sua primeira temporada após a saída de Gyökeres, contratado pelo Arsenal.
Ficha técnica
- Competição: Liga Portugal - Rodada 1
- Data e Horário: 08/08 (quinta-feira) - 16h15 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de Rio Maior (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN Brasil (Youtube) e Disney+
Prováveis Escalações
Casa Pia: Sequeira; José Fonte, João Goulart e Tchamba; Larrazabal e Sebastián Pérez, Pablo Roberto e Benaissa-Yahia; Nsona, Cassiano e Livolant. Técnico: João Pereira
Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Araujo; Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Harder. Técnico: Rui Borges