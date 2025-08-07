fechar
Goiás x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Goiás lidera a Série B ao lado do Coritiba e mantém folga no G-4. Operário vem em alta com Alex e mira o topo após 5 jogos de invencibilidade.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 13:34
Jogadores do Goiás reunidos antes de jogo na Serrinha
Jogadores do Goiás reunidos antes de jogo na Serrinha - Instagram/Goiás

Neste sábado (9), às 18h30 (horário de Brasília), o Goiás recebe o Operário, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 21ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes?

O Esmeraldino vive boa fase na Série B, dividindo a liderança com o Coritiba, mas à frente no saldo de gols. Apesar dos dois empates seguidos, o time de Vagner Mancini mantém vantagem confortável no G-4.

Já o Fantasma cresce sob o comando de Alex de Souza, com cinco jogos de invencibilidade (2 vitórias e 3 empates). Vem de vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma e busca se aproximar do G-4.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Goiás e Operário contará com transmissão ao vivo no canal fechado da ESPN e no streaming do Disney +.

Ficha de jogo

  • Data: Sábado, 9 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)
  • Confronto: Goiás x Operário
  • Competição: Série B – 21ª rodada
  • Onde assistir: ESPN e Disney

Prováveis escalações

Goiás

Tadeu; Willean Lepo, Messias, Titi e Moraes; Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

Operário

Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson (Brenno) e Vinicius Mingotti. Técnico: Alex de Souza.

