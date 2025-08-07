Goiás x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Goiás lidera a Série B ao lado do Coritiba e mantém folga no G-4. Operário vem em alta com Alex e mira o topo após 5 jogos de invencibilidade.
Neste sábado (9), às 18h30 (horário de Brasília), o Goiás recebe o Operário, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 21ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes?
O Esmeraldino vive boa fase na Série B, dividindo a liderança com o Coritiba, mas à frente no saldo de gols. Apesar dos dois empates seguidos, o time de Vagner Mancini mantém vantagem confortável no G-4.
Já o Fantasma cresce sob o comando de Alex de Souza, com cinco jogos de invencibilidade (2 vitórias e 3 empates). Vem de vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma e busca se aproximar do G-4.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Goiás e Operário contará com transmissão ao vivo no canal fechado da ESPN e no streaming do Disney +.
Ficha de jogo
- Data: Sábado, 9 de agosto de 2025
- Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)
- Confronto: Goiás x Operário
- Competição: Série B – 21ª rodada
- Onde assistir: ESPN e Disney
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Goiás
Tadeu; Willean Lepo, Messias, Titi e Moraes; Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.
Operário
Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson (Brenno) e Vinicius Mingotti. Técnico: Alex de Souza.