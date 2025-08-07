Goiás x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Goiás lidera a Série B ao lado do Coritiba e mantém folga no G-4. Operário vem em alta com Alex e mira o topo após 5 jogos de invencibilidade.

Neste sábado (9), às 18h30 (horário de Brasília), o Goiás recebe o Operário, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 21ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes?

O Esmeraldino vive boa fase na Série B, dividindo a liderança com o Coritiba, mas à frente no saldo de gols. Apesar dos dois empates seguidos, o time de Vagner Mancini mantém vantagem confortável no G-4.

Já o Fantasma cresce sob o comando de Alex de Souza, com cinco jogos de invencibilidade (2 vitórias e 3 empates). Vem de vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma e busca se aproximar do G-4.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Goiás e Operário contará com transmissão ao vivo no canal fechado da ESPN e no streaming do Disney +.

Ficha de jogo

Data: Sábado, 9 de agosto de 2025

Sábado, 9 de agosto de 2025 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)

Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO) Confronto: Goiás x Operário

Goiás x Operário Competição: Série B – 21ª rodada

Série B – 21ª rodada Onde assistir: ESPN e Disney

Prováveis escalações

Goiás

Tadeu; Willean Lepo, Messias, Titi e Moraes; Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

Operário

Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson (Brenno) e Vinicius Mingotti. Técnico: Alex de Souza.