Portuguesa x Mixto: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A Lusa precisa reverter a derrota por 1 a 0 para seguir viva na Série D, já o Mixto joga pelo empate para avançar às oitavas de final.
Portuguesa e Mixto se enfrentam neste sábado, 9 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Canindé, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D.
A Lusa chega pressionada após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, fora de casa, em Cuiabá. A equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.
Já o Mixto vive um momento mais tranquilo. A equipe mato-grossense venceu o primeiro jogo com gol de pênalti de Gilvan e agora tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Portuguesa e Mixto contará com transmissão ao vivo do canal Metrópoles (YouTube).
Ficha de jogo
- Data: Sábado, 9 de agosto de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
- Confronto: Portuguesa-SP x Mixto-MT
- Competição: Série D – Segunda fase (jogo de volta)
- Onde assistir: Canal Metrópoles
Prováveis escalações
As escalações serão divulgadas próximas ao horário da partida