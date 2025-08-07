fechar
Onde assistir | Notícia

Portuguesa x Mixto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A Lusa precisa reverter a derrota por 1 a 0 para seguir viva na Série D, já o Mixto joga pelo empate para avançar às oitavas de final.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 12:30
Portuguesa em ação pelo Paulistão
Portuguesa em ação pelo Paulistão - lusaoficial

Portuguesa e Mixto se enfrentam neste sábado, 9 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Canindé, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D.

A Lusa chega pressionada após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, fora de casa, em Cuiabá. A equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Já o Mixto vive um momento mais tranquilo. A equipe mato-grossense venceu o primeiro jogo com gol de pênalti de Gilvan e agora tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Portuguesa e Mixto contará com transmissão ao vivo do canal Metrópoles (YouTube).

Ficha de jogo

  • Data: Sábado, 9 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)
  • Confronto: Portuguesa-SP x Mixto-MT
  • Competição: Série D – Segunda fase (jogo de volta)
  • Onde assistir: Canal Metrópoles

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

As escalações serão divulgadas próximas ao horário da partida

Leia também

Coritiba x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Coritiba x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Onde assistir Flamengo hoje (06/08/2025): horário, canais e escalação atualizada
Mengão

Onde assistir Flamengo hoje (06/08/2025): horário, canais e escalação atualizada

Compartilhe

Tags