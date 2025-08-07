Portuguesa x Mixto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Lusa precisa reverter a derrota por 1 a 0 para seguir viva na Série D, já o Mixto joga pelo empate para avançar às oitavas de final.

Portuguesa e Mixto se enfrentam neste sábado, 9 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Canindé, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D.

A Lusa chega pressionada após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, fora de casa, em Cuiabá. A equipe paulista precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Já o Mixto vive um momento mais tranquilo. A equipe mato-grossense venceu o primeiro jogo com gol de pênalti de Gilvan e agora tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Portuguesa e Mixto contará com transmissão ao vivo do canal Metrópoles (YouTube).

Ficha de jogo

Data: Sábado, 9 de agosto de 2025

Sábado, 9 de agosto de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

Estádio do Canindé, São Paulo (SP) Confronto: Portuguesa-SP x Mixto-MT

Portuguesa-SP x Mixto-MT Competição: Série D – Segunda fase (jogo de volta)

Série D – Segunda fase (jogo de volta) Onde assistir: Canal Metrópoles

Prováveis escalações

As escalações serão divulgadas próximas ao horário da partida