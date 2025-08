Santa Cruz x Sergipe: parcial de ingressos atualizada e setores esgotados na Arena

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A torcida tricolor está preparada para empurrar o Santa Cruz rumo à classificação na Série D. O duelo decisivo contra o Sergipe acontece neste sábado (09), às 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco, e promete casa cheia.

A equipe comandada por Marcelo Cabo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direta, já que foi derrotada por 2 a 1 no jogo de ida. Apesar da desvantagem, a expectativa é alta, e o apoio da torcida será um fator fundamental nessa reta decisiva da competição.

Parcial de ingressos atualizada

De acordo com Guilherme Leite, coordenador de jogos do Santa Cruz, quase 25 mil ingressos já foram vendidos até as 12h desta quarta-feira (06). A expectativa é que o público ultrapasse a marca do maior já registrado pelo clube como mandante na Arena Pernambuco.

O recorde anterior foi estabelecido no confronto contra o América-RN, com um público um pouco inferior a 35 mil torcedores.

Para o jogo contra o Sergipe, embora não haja liberação da carga total, o pedido feito gira em torno de 40 mil ingressos, e a projeção é de casa cheia.

Setores esgotados

SETOR SUL SUPERIOR

SETOR LESTE INFERIOR

SETOR SUL INFERIOR (parcialmente esgotado)

Confira os valores dos ingressos:

Arquibancada Superior (Leste, Oeste, Sul): R$ 40 (R$ 20 promocional)

(Leste, Oeste, Sul): R$ 40 (R$ 20 promocional) Setor Visitante (Norte Superior): R$ 40

(Norte Superior): R$ 40 Arquibancada Inferior (Leste, Sul, Norte): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

(Leste, Sul, Norte): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada) Arquibancada Inferior (Norte e Sul): R$ 25 (promocional)

(Norte e Sul): R$ 25 (promocional) Arquibancada Inferior (Oeste): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada)

