Melhores Momentos Sergipe 2x1 Santa Cruz: Confira os gols da partida

O Santa Cruz foi derrotado por 2 a 1 pelo Sergipe, neste domingo (3), na Arena Batistão, em Aracaju, pelo jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás no placar, buscou o empate ainda no primeiro tempo, mas levou o segundo gol no início da etapa final e não conseguiu reagir.

Matheus Sacramento abriu o placar para o Sergipe aos 6 minutos do primeiro tempo. Geovany empatou para a Cobra Coral aos 28, mas logo no início do segundo tempo, Rickelme marcou de cabeça e garantiu a vitória do time sergipano.

Com o resultado, o Santa Cruz precisa vencer o jogo da volta, que será no próximo domingo (10), às 17h, na Arena de Pernambuco. Não há critério de gol fora de casa, então qualquer vitória do Tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Santa avança direto.

O Sergipe joga pelo empate para ficar com a vaga. Quem passar encara o vencedor do confronto entre Independência-AC e Altos-PI.

Melhores Momentos - Sergipe 2x1 Santa Cruz