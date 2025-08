Central vence Lagarto em casa e larga na frente no mata-mata da Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Central fez valer o mando de campo e venceu o Lagarto neste domingo (3), no Luiz Lacerda, em Caruaru, pelo jogo de ida do mata-mata da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A Patativa ganhou de 1x0, com gol de Alexandre.

Com a vitória, o Central tem a vantagem do empate no jogo de volta, em Sergipe, no domingo que vem, dia 10. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Lagarto precisa vencer por dois ou mais gols para avançar direto. Logicamente, uma vitória da Patativa dá a classificação ao time de Caruaru.

Chaveamento Série D

Quem vencer o duelo entre Central e Lagarto encara o ganhador de Maranhão e Tuna Luso. No jogo de ida, o Maranhão aplicou um sonoro 4x1 no time do Pará. A partida de volta será em São Luís, no fim de semana que vem.