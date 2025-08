Sergipe x Santa Cruz ao vivo (03/08): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Cobra Coral avançou para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro na 3ª colocação do Grupo A3 e busca o tão sonhado acesso

O "mata-mata" da Série D do Campeonato Brasileiro começa para o Santa Cruz na tarde deste domingo (3). A Cobra Coral visita o Sergipe, às 17h (de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju. O duelo é válido pela partida de ida da 2ª fase.

O jogo de volta está marcado para o dia 10 de agosto (domingo), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Se passar de fase, o Santa Cruz pega o vencedor do confronto entre Altos-PI x Independência-AC nas oitavas de final. Para conquistar o acesso, o Tricolor do Arruda precisa chegar nas semifinais.

Na fase de grupos, o time pernambucano ficou na 2ª colocação com 27 pontos no Grupo A3. Já o Gipão ficou em 3º lugar com 22 pontos no Grupo A4.

Sem novidade no Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo não deve realizar mudanças drásticas no Santa Cruz para o mata-mata. A tendência é que ele mantenha a formação que engatou na primeira fase, mesmo com a oscilação nos últimos jogos.

Além do lateral Israel, que está fora da temporada, o departamento médico do Santa Cruz vetou o lateral-direito Toty e atacante Ariel Nahuelpán. O também atacante Adailson, contratato para o mata-mata junto com Ariel, foi apresentado oficialmente na última sexta-feira e ainda não irá estrear.

Outro desfalque certo é o atacante Renato. Ele foi expulso na vitória sobre o ABC na última rodada.

"A gente vai ter uma equipe equilibrada, respeitando as fases do jogo. Estamos bem preparados. A palavra de ordem é equilíbrio. Com a bola, vamos ser propositivos. Sem a bola, vamos ter uma defesa sólida, marcação acirrada e encurtando os espaços", afirmou o técnico Marcelo Cabo.

Sergipe de velhos conhecidos

O Sergipe possui velho conhecidos da torcida pernambucano na equipe. Na beira do campo, o Gipão é comandado pelo técnico Dico Woolley, ex-Retrô. Além dele, ainda conta com os zagueiros Eduardo Guedes e Júnior Sergipano, ambos pratas da casa do Santa Cruz.

O destaque do elenco é o atacante Pedro Maycon. O jogador acumula passagens por vários clubes pernambucanos e atuações marcadas por muitos gols: Central, Salgueiro, Afogados, Jaguar e América-PE.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o Santa Cruz na Série D. Desde o início da competição, a emissora está na cola do Tricolor do Arruda.

A transmissão estará disponível no canal oficial da Rádio Jornal no Youtube, além do site da empresa. Na telinha, o canal Metrópoles exibe a partida pelo Youtube.

Ficha do jogo

Sergipe

Alan Alves; Caio Ferraz, Matheus Henrique, Júnior e Richelmy; Pedro Santos, Rickelme, Iago Pereira e Felipe Pará; Matheus Sacramento e Jefferson Victor.

Técnico: Dico Wolley.

Santa Cruz

Rokenedy; Yuri Ferraz, Matheus Vinícius, Eurico e Nathan; Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho, Geovany e Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.