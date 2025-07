Quem são os 4 melhores times da Série D que podem ser adversários do Santa Cruz no jogo do acesso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Santa Cruz se prepara para a disputa do mata-mata da Série D. A equipe coral encara o Sergipe no próximo domingo (03), às 17h00 (Horário de Brasília), na partida de ida da segunda fase da competição.

O time de Aracaju será o primeiro adversário tricolor na etapa de mata-mata. Caso elimine o Colorado, o Santa Cruz irá encarar o vencedor de Altos (PI) e Independência (AC).

Na fase de quartas de final, os confrontos serão definidos por meio de um chaveamento. Os oito clubes classificados à fase decisiva na luta pelo acesso serão enumerados de acordo com as campanhas gerais realizadas em toda a competição.

O clube que liderar a classificação geral irá encarar o clube com a menor pontuação, com o jogo da volta sendo realizado na casa do time que possuir o maior número de pontos conquistados.

Com os números da primeira fase, o Santa Cruz possui a oitava melhor campanha geral da competição. A Cobra-Coral conquistou 27 pontos até o momento.

Portanto, a possibilidade de o Santa Cruz encarar uma das melhores equipes da Série D na partida das quartas de final é iminente.

Quais são os prováveis adversários do Santa Cruz no jogo do acesso?



Como o Santa Cruz está em oitavo lugar na classificação geral da Série D, a expectativa é de que a equipe encare um dos quatro melhores colocados na classificação geral da competição, com a partida decisiva sendo disputada fora de casa.

Primeiros colocados na classificação geral da Série D:

Aparecidense - 32 pontos



ASA - 31 pontos



Inter de Limeira - 30 pontos



Portuguesa - 30 pontos

Ceilândia - 28 pontos

Tuna Luso - 27 pontos

América-RN - 27 pontos

Santa Cruz - 27 pontos

Prováveis adversários do Santa Cruz no jogo do acesso à Série C

Caso a classificação geral da competição não seja alterada até a definição dos classificados às quartas de final, o adversário do Santa Cruz será a Aparecidense, detentora da maior campanha da competição durante a primeira fase.

No entanto, caso clubes que estão à frente do Santa Cruz sejam eliminados ou sejam ultrapassados pela equipe coral na classificação geral, mudanças serão realizadas no chaveamento da competição.