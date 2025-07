Santa Cruz confirma partida contra o Sergipe na Arena de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duelo contra a equipe de Aracaju é válido pela primeira partida do mata-mata da competição. Confronto será disputado no dia 10 de agosto

Em entrevista coletiva, o CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, confirmou que o duelo de volta contra o Sergipe, que será disputado no dia 10 de agosto (domingo), às 17h00 (Horário de Brasília), terá a Arena de Pernambuco como palco.

De acordo com o diretor, o clube solicitou a mudança à CBF. A mudança foi apoiada pela direção do clube, em conjunto com a gestão da Arena.

"Foi divulgado pela CBF, o horário do jogo de volta e local, e a diretoria do Santa Cruz entrou em contato para transferir o confronto para a Arena de Pernambuco.

Acreditamos que a Arena tem uma estrutura capaz de atender melhor, neste momento, o torcedor do Santa Cruz, com uma capacidade maior, de 45 mil pessoas. Nós acreditamos que é mais condizente com a realidade da nossa torcida", declarou Pedro Henriques.

O CEO também ressaltou que a diretoria coral repassou todos os problemas enfrentados pela torcida na última partida à organização do estádio.

Pedro afirmou que foi montado um grupo de trabalho para que melhorias sejam feitas para a próxima partida.

Além disso, o dirigente confirmou que o clube deve solicitar o auxílio do Governo do Estado para que seja montado um plano de mobilidade para facilitar a logística da torcida tricolor.

A Cobra-Coral irá analisar jogo a jogo a possibilidade de retornar as partidas do clube para o Estádio do Arruda.

Datas dos jogos entre Sergipe x Santa Cruz

A CBF já confirmou as datas dos dois confrontos entre Sergipe e Santa Cruz. A partida de ida será no Batistão, em Aracaju, no próximo domingo (03), às 17h00 (horário de Brasília)

O jogo de volta será no domingo seguinte (10), também às 17h00. O time pernambucano obteve a vantagem do mando de campo devido à melhor colocação na classificação geral.

O classificado no confronto entre Santa Cruz e Sergipe irá encarar o ganhador do confronto entre Independência (AC) e Altos (PI), nas oitavas de final.