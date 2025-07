Torcida do Santa Cruz esgosta ingressos de visitantes, mas Sergipe pode abrir novo lote

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os times fazem jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D 2025 no domingo (03/08), na Arena Batisão, em Aracaju

Assim que a CBF revelou as datas e horários da segunda fase da Série D 2025, a torcida do Santa Cruz não perdeu tempo e esgostou os ingressos de visitantes contra o Sergipe.

A opção de compra já nem aparece mais no site do Futebolcard. No entanto, o Blog do Torcedor apurou que o Diabo Rubro deve liberar novo lote para venda presencial (nas bilheterias).

Ingressos online para visiantes em Sergipe x Santa Cruz esgotaram - Reprodução/FutebolCard

No X, antigo Twitter, um torcedor do Tricolor publicou uma conversa com a plataforma online e aumentou os rumores sobre a possiblidade de novos bilhetes para os torcedores corais.

O diáliogo informa que a nova comercialização começa às 12h (horário de Brasília) do dia da partida e só no estádio. Não foram divulgadas também informações sobre a quantidade.

"Entrei em contato com o clube sergipano, mas ainda não obtive retorno. O duelo de ida está marcado para o domingo (03/08), ás 17h (horário de Brasília), na Arena Batisão, em Aracaju."

