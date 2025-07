"Santa Cruz não pode chegar no Batistão e se sentir em casa", diz técnico do Sergipe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dico Woolley convocou a torcida do Gipão para a decisão contra o Tricolor do Arruda nos dois jogos da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro

O técnico Dico Woolley convocou a torcida do Sergipe para a decisão contra o Santa Cruz na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele frisou que a torcida do Gipão precisa marcar presença, tanto no jogo de ida no Batistão quanto na partida de volta no Arruda. O treinador ainda salientou que o apoio dos torcedores será fundamental na busca pela classificação.

"O Santa Cruz não pode chegar no Batistão e se sentir em casa. Não pode ter mais torcedor do Santa Cruz do que o Sergipe. Temos que lotar o estádio", afirmou o treinador.

"É legítimo eles pedirem uma maior quantidade, mas o que a diretoria disponibilizar temos que encher a nossa casa. É um apelo que faço", completou Dico.





Dico Woolley conhece bem o Santa Cruz. Em Pernambuco, ele passou pelas categorias de base e também dirigiu o time profissional do Retrô por duas passagens.

No elenco, o Sergipe possui nomes formados nas categorias de base do Santa Cruz. Entre eles: os zagueiros Eduardo Guedes e o Júnior Sergipano. Isso sem contar no atacante Pedro Maycon, artilheiro em vários times do interior de Pernambuco.

Sergipe x Santa Cruz

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas e horários dos dois jogos entre Santa Cruz e Sergipe. O primeiro acontece no próximo domingo (3), às 17h (de Brasília), no Batistão, em Aracaju. Já o segundo duelo está confirmado no dia 10 de agosto (domingo), no mesmo horário, por enquanto, no Arruda.