Adversário do Santa Cruz na Série D, Sergipe anuncia contratação de ex-Sport

O Sergipe, adversário do Santa Cruz na segunda fase da Série D, anunciou nesta quarta-feira (30), a contratação do atacante Luan, ex-jogador do Sport.

O atacante de 36 anos, que defendia as cores do Itabirito, de Minas Gerais, possui passagens marcantes por Palmeiras e Cruzeiro, clubes em que foi campeão brasileiro.

Pela Raposa, o jogador conquistou a competição em 2013 e 2014. Já pelo Verdão, Luan venceu o Brasileirão em 2016, além da Copa do Brasil de 2012.

Em Pernambuco, o atacante defendeu a camisa do Sport, em 2019, onde atuou em oito partidas na trajetória vitoriosa do time no Campeonato Pernambucano, com três gols marcados.

No entanto, uma grave lesão sofrida na partida decisiva da competição, contra o Náutico, encerrou precocemente sua passagem pelo Leão da Ilha.

Ao longo de sua carreira, Luan também atuou por outros clubes importantes, como, São Caetano, Athletico-PR, América-MG, Oeste, Floresta, Portuguesa e Gama. Fora do país, o jogador defendeu Toulouse, da França e Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

O atacante chega para ser a principal contratação do Colorado para o mata-mata da Série D e aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, para poder entrar em campo contra a Cobra-Coral.

Datas dos jogos entre Sergipe x Santa Cruz

A CBF já confirmou as datas dos dois confrontos entre Sergipe e Santa Cruz. A partida de ida será no Batistão, em Aracaju, no próximo domingo (03), às 17h00 (horário de Brasília)

O jogo de volta, que não tem local confirmado, será no domingo seguinte (10), também às 17h00.