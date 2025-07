Santa Cruz anuncia contratação do atacante Adaílson, ex-São Luís-RS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jogador de 28 anos atuou na equipe do interior gaúcho durante a primeira fase da Série D. Atleta balançou as redes quatro vezes na atual temporada

Nesta quinta-feira (31), o Santa Cruz anunciou a contratação do atacante Adaílson, que estava no São Luís de Ijuí-RS, clube em que disputou a primeira fase da Série D.

Com 21 partidas disputadas na atual temporada, o atleta de 28 anos marcou quatro gols. Na competição nacional, foram nove jogos em que Adaílson esteve em campo, com um gol marcado.

O atacante, que costuma atuar pelas pontas, já atuou no futebol pernambucano. No estado, o jogador defendeu as camisas do Central, em 2020 e América, no ano seguinte.

O jogador também soma passagens por vários clubes ao redor do país, como Jacuipense, ASA, Goianésia, Treze, Camboriú, Grêmio Prudente e Sergipe, próximo rival da Cobra-Coral no mata-mata da Série D.

Adaílson aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID), para poder entrar em campo nos duelos contra seu ex-clube.

Santa se prepara para encarar o Sergipe

O Santa Cruz encara o Sergipe no próximo domingo (03), às 17h00 (horário de Brasília) na partida de ida da segunda fase da Série D, em Aracaju. O confronto de volta será no domingo seguinte (10), na Arena de Pernambuco.

Em busca do acesso à Série D, o Tricolor do Arruda já realizou duas contratações para o mata-mata da competição. Além de Adaílson, o argentino Ariel Nahuelpán, conhecido no Brasil por passagens por Coritiba e Internacional, também foi contratado.