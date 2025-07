Santa Cruz recebe visita de Ricardo Rocha, tetracampeão mundial e ídolo do clube

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Xerife" concedeu palestra para atletas do clube coral antes de treino da equipe nesta quinta-feira (31). Tricolor se prepara para encarar o Sergipe

Nesta quinta-feira (31), o Santa Cruz recebeu a visita de um dos maiores jogadores que passaram pelo clube coral, o ex-zagueiro Ricardo Rocha.

Tetracampeão mundial, o "Xerife" foi recepcionado pelo elenco tricolor e concedeu uma palestra para os jogadores e comissão técnica da equipe coral, que se preparam para encarar o Sergipe, na partida de ida da segunda fase da Série D.

Datas dos jogos entre Santa Cruz x Sergipe

A CBF confirmou as datas dos dois confrontos entre Sergipe e Santa Cruz. A partida de ida será disputada no Batistão, em Aracaju, no próximo domingo (03), às 17h00 (horário de Brasília)

O jogo de volta será no domingo seguinte (10), também às 17h00, na Arena de Pernambuco. O time pernambucano obteve a vantagem do mando de campo devido à melhor colocação na classificação geral.

O classificado no confronto entre Santa Cruz e Sergipe irá encarar o ganhador do confronto entre Independência (AC) e Altos (PI), nas oitavas de final.

Nas fases seguintes, todos os confrontos serão definidos a partir da classificação geral da competição. O Santa Cruz ocupa a oitava colocação, no momento.

