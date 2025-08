Joinville x Cianorte: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partida entre Joinville x Cianorte será disputada no domingo, 3 de agosto de 2025, às 16h (horário local), na Arena Joinville, cidade de Joinville (SC).

O duelo faz parte da segunda fase do Brasileirão Série?D 2025, e a transmissão ao vivo ficará a cargo do canal Metrópoles no YouTube, que exibirá todos os 16 jogos dessa fase com imagens e comentários em tempo real.

Como chegam as equipes?

O Joinville vive momento delicado e tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma primeira fase irregular. O time não venceu nos últimos cinco jogos da Série D, somando três derrotas e dois empates.

Já o Cianorte chega com moral, embalado por três vitórias nas últimas cinco partidas, incluindo bons resultados diante de Operário-MS e Itabirito. A equipe paranaense demonstra consistência e aproveitamento sólido na reta final da primeira fase.

Onde asssistir ao vivo?

O confronto entre Joinville e Cianorte contará com transmissão ao vivo do canal Metrópoles no youtube.

Ficha de jogo

Data: 3 de agosto de 2025

3 de agosto de 2025 Horário: 16:00



16:00 Estádio: Arena Joinville, Joinville, SC



Arena Joinville, Joinville, SC Competição: Brasileirão Série D 2025 – segunda fase

Brasileirão Série D 2025 – segunda fase Onde assistir ao vivo: Metrópoles (youtube)

Escalações

As escalações serão divulgadas próximas do início da partida