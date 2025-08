Jogos de hoje (01/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir ao vivo e horários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os jogos de hoje (01/08/25) reservam confrontos em várias continentes pelo mundo. Entre os duelos, vale destacar a continuidade da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A seguir, saiba a tabela do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação do dia, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Atualamente, os fãs possuem várias opções para acompanhar as transmissões da partidas de diversas competições pelo mundo, seja pela televisão aberta, televisão fechada ou internet.

Amistoso Internacional

11h - Augsburg x Crystal Palace - ESPN4 e Disney+



14h - Fortuna Sittard x Bayer Leverkusen - ESPN3 e Disney+

Brasileirão Série B

19h - Remo x Ferroviária - ESPN e Disney+

21h30 - Operário-PR x Criciúma - Disney+



Campeonato Belga

15h45 - Mechelen x Club Brugge - DAZN



Campeonato Uruguaio

20h - Peñarol x Progreso - Disney+

Campeonato Peruano

17h15 - Alianza Atlético x Melgar - Fanatiz

21h - Deportivo Garcilaso x Cienciano - Fanatiz

Campeonato Finlandês

12h - Vaasan Palloseura x IFK Mariehamn - OneFootball

Campeonato Neozelandês

00h - Auckland City x Fencibles United - FIFA+

Copa Paulista

10h - Noroeste x Araçatuba - Paulistão (YouTube)

19h30 - Taubaté x Oeste - Paulistão (YouTube)

20h - XV de Piracicaba x Guarani - Paulistão (YouTube)

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

14h -Rot-Weiss Essen x 1860 Munchen - OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

15h30 - Schalke 04 x Hertha Berlin - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

16h - Luton Town x AFC Wimbledon - Disney+

Leagues Cup

19h - New York City x León - Apple TV+

20h - Columbus Crew x Puebla - Apple TV+

22h - Toluca x CF Montréal - Apple TV+

21h30 - Houston Dynamo x Mazatlan - Apple TV+

23h30 - Los Angeles FC x Pachuca - Apple TV+

00h - Tigres x San Diego FC - Apple TV+

Liga Feminina dos EUA