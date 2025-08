"Não vai existir SAF antes do final da Série D", diz CEO do Santa Cruz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz não será oficializada antes do fim da Série D do Campeonato Brasileiro. É o que afirmou o CEO de transição do clube, Pedro Henriques, em entrevista coletiva. Ele frisou que não é um processo simples de ser concluído.

"Eu sei que o torcedor do Santa Cruz fica muito ansioso e existe a expectativa de mudança com a transformação em SAF. Porém, não é uma tramitação simples. Estamos falando de um negócio de R$ 1 bilhão", afirmou o CEO de transição da SAF.

"As conversas estão sendo constantes, todos estão otimistas e a relação é bastante boa. Não vai existir SAF antes do final da Série D", completou o dirigente.

Pedro Henriques ainda explicou que todos que fazem o Santa Cruz precisar focar no acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube coral disputa o primeiro jogo da segunda fase, o mata-mata contra o Sergipe, no próximo domingo (3), às 17h (de Brasília), no Batistão.

"As pessoas estão com as melhores intenções para que tudo aconteça. O momento agora é focar no acesso. O acesso é melhor para todos. É melhor iniciar o projeto na Série C do que na Série D", comentou.

Atualmente, o Executivo do Santa Cruz aguarda os pareceres do Conselho Deliberativo e ainda da Comissão Fiscal sobre a venda de 90% das ações da SAF para a Cobra Coral Participações S/A.

Em seguida, a proposta de venda será colocada em votação na Assembleia Geral de Sócios. Em janeiro, o presidente coral Bruno Rodrigues assinou a proposta vinculante com os investidores em uma operação que gira em torno de R$ 1 bilhão em 15 anos.

Apesar da grande expectativa com a venda, o futuro do estádio do Arruda gerou um impasse entre os tricolores, além de uma turbulência entre os investidores.

Principais nomes do grupo de investidores no início, Márcio Cadar e Vinícius Diniz já não fazem mais parte da Cobra Coral Participações S/A. O "porta-voz" tem sido Iran Barbosa e até o ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, apareceu como um "conselheiro" do grupo.

Santa Cruz na Série D

A delegação coral desembarcou em Aracaju, no Sergipe, no fim da noite desta sexta-feira (1). No elenco, o técnico Marcelo Cabo não conta com o atacante Ariel Nahuelpán, recém-contratado para o mata-mata. Ele sentiu dores na panturrilha e foi vetado pelo departamento médico.

O jogo de volta está marcado para o dia 10 de agosto (domigo), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Para conquistar o acesso, não basta ao Santa Cruz chegar nas oitavas de final