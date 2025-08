Central x Lagarto ao vivo (03/08): onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Patativa realizou uma campanha surpreendente na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e sonha com o acesso para a Terceira Divisão

O Central enfrenta o Lagarto, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no estádio Lacerdão, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O duelo é válido pela partida de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogo de volta está marcado para o dia 10 de agosto (domingo), às 16h (de Brasília), no estádio Barretão, no interior do Sergipe. Para conquistar o acesso, a Patativa precisa chegar nas semifinais.

Se passar pelo Lagarto, o Central pega nas oitavas de final o vencedor de Maranhão x Tuna Luso.

Na fase de grupos, com o empate diante do Ferroviário na última rodada, o time centralino ficou na 3ª colocação do Grupo A3 com 26 pontos, um ponto a menos que o líder América-RN e o vice-líder Santa Cruz. Já o Lagarto acabou na vice-liderança do Grupo A4 com 23 pontos.

Reforços no Central

Em busca do acesso, a diretoria do Central correu contra o tempo para reforçar o time do técnico Leandro Sena para o mata-mata da Série D. No primeiro jogo contra o Lagarto, já estão disponíveis o volante Juninho e os atacantes Henrique Paraíba e o atacante Luiz Paulo. O também atacante Wellington Nunes não foi regularizado até a última sexta-feira e está fora da partida.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, contará todos os detalhes de mais um jogo da campanha surpreendente do Central na Série D. Na telinha, o duelo será exibido pelo canal Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Central

Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hitalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva, Ruan e Erivelton (Kaue); Moacir e Zé Arthur (Jô Santos).

Técnico: Leandro Sena.

Lagarto

Bruno Neri; Junior, Leozão. Geovani e Felipe; Diogo Crispim, Thierry, Soares e Zanatelli; Ueslei e Leandro.

Técnico: Allan Dotti