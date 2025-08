Santa Cruz joga mal e perde para o Sergipe na ida do mata-mata da 2ª fase da Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Santa Cruz enfrentou o Sergipe neste domingo (3), pela ida do mata-mata da 2ª fase da Série D do Brasileiro; Partida de volta será no dia 10

O Santa Cruz largou mal no mata-mata da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Em um dia em que o futebol não apareceu como antes, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Sergipe, neste domingo (3), na Arena Batistão, em Aracaju, pelo jogo de ida do confronto. A equipe coral sofreu o primeiro gol logo no início, reagiu e chegou a empatar ainda na etapa inicial, mas viu os donos da casa marcarem o segundo e saírem com a vantagem para a partida de volta.

Matheus Sacramento abriu o placar logo no começo do primeiro tempo para o Sergipe. Geovany empatou para a Cobra Coral, mas Rickelme, de cabeça, fez o segundo dos donos da casa no início da etapa final.

Com o resultado, o Santa Cruz precisará vencer o jogo da volta, no próximo domingo (10), na Arena de Pernambuco, para seguir na disputa pela vaga na terceira fase. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols dá a classificação direta. O Sergipe joga pelo empate. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Independência-AC e Altos-PI.

Além de largar na frente na briga pela próxima fase, o time sergipano fez valer um tabu. O Sergipe não perde para o Santa Cruz em Aracaju há quase 30 anos — o último triunfo coral na capital sergipana foi em 27 de agosto de 1995.

Como foi o jogo?



O confronto começou com ritmo intenso. O Sergipe partiu para o ataque desde os primeiros minutos e abriu o placar logo aos seis. Após belo lançamento de Mauro, Matheus Sacramento avançou e finalizou da entrada da área, contando com falha do goleiro Rokenedy para colocar o Gipão na frente.

Mesmo com o gol sofrido cedo, o Santa Cruz reagiu e passou a equilibrar o jogo. Aos 28 minutos, Geovany arriscou de fora da área e acertou um belo chute para empatar a partida em 1 a 1. O primeiro tempo seguiu movimentado, com chances para os dois lados e pedidos de pênalti ignorados pela arbitragem.

Na volta do intervalo, mal deu tempo para respirar. Logo aos dois minutos, Rickelme apareceu bem dentro da área e, de cabeça, marcou o segundo gol do Sergipe, recolocando os donos da casa em vantagem: 2 a 1. Detalhe que novamente houve uma falha do goleiro Rokenedy, menos gritante, é verdade, mas uma falha.

A partir daí, o que se viu foi uma blitz do Santa Cruz em busca do empate. O time pernambucano dominou as ações na reta final, criou boas chances e finalizou com perigo em várias oportunidades. Mas parou no goleiro Alan Alves, que teve atuação decisiva com defesas espetaculares, garantindo a vitória do Gipão até o apito final.

No fim, ficou aquele gosto de que o Santa Cruz poderia ter desempenhado um futebol um pouco melhor, com maior organização e precisão, principalmente no ataque. As correções, contudo, agora ficam para o jogo de volta.

Ficha do jogo – Sergipe 2 x 1 Santa Cruz



Sergipe: Alan Alves; Ronaldo Santos, Mateus Henrique, Júnior Sergipano e PH (Rychelmy); Pedro Santos, Rickelme (Eduardo Guedes), Iago Pereira e Felipe Pará (Ericson); Mauro (Tinga) e Matheus Sacramento (Ryan). Técnico: Dico Woolley.

Santa Cruz: Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico Lima, Matheus Vinicius e Nathan (Vinícius Silva); Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior (Pedro Henrique); Geovany (Lucas Bessa), Thiaguinho (João Pedro) e Thiago Galhardo (Adaílson). Técnico: Marcelo Cabo.

Competição: Série D do Campeonato Brasileiro – 2ª fase (jogo de ida). Local: Arena Batistão, Aracaju-SE. Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL). Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Fernanda Felix da Silva (AL). Quarto árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE). Gols: Matheus Sacramento (6’ 1T), Geovany (28’ 1T) e Rickelme (2’ 2T). Cartões amarelos: Matheus Sacramento (Sergipe), Marcelo Cabo (Santa Cruz), Dico Woolley (Sergipe), Yuri Ferraz (Santa Cruz), Tinga (Sergipe), Thiago Galhardo (Santa Cruz), Júnior Sergipano (Sergipe) e Ronaldo Santos (Sergipe).