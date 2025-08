Do que o Santa Cruz precisa para se classificar após derrota para o Sergipe? Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Santa Cruz perdeu por 2x1 para o Sergipe, neste domingo (3), pelo jogo de ida do mata-mata da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro

Após a derrota por 2 a 1 para o Sergipe no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz chega em desvantagem para a partida de volta do mata-mata. O duelo decisivo acontece no próximo domingo (10), às 17h, na Arena de Pernambuco. Lembrando que o Santa optou por trocar o mando para a Arena com o argumento de ter uma melhor expectativa de público. Mas independente do estádio, a Cobra Coral precisa vencer.

O que o Santa Cruz precisa?

Sem o critério do gol qualificado fora de casa, o Santa Cruz precisa vencer o Sergipe por ao menos um gol de diferença se quiser levar a disputa para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, avança direto para a próxima fase.

Como venceu em casa por 2 a 1, o Sergipe joga com a vantagem do empate para seguir na competição. Em caso de nova vitória do Gipão, a equipe sergipana avança direto para a terceira fase.

Chaveamento - Série D

Se o Santa Cruz conseguir a classificação, enfrentará o vencedor do confronto entre Independência-AC e Altos-PI, que também definem a vaga em jogos de ida e volta. Segunda partida será no Piauí.