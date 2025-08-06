Santa Cruz chega a marca de 30 mil ingressos vendidos para decisão contra Sergipe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tricolor do Arruda encara o Gipão, neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de volta da 2ª fase do Brasileiro

O Santa Cruz anunciou que já vendeu 30 mil ingressos de forma antecipada para a decisão contra o Sergipe. A marca foi anunciada em comunicado divulgado pela assessoria de comunicação do clube coral na noite desta quarta-feira (6).

O duelo é válido pelo jogo de volta da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Como perdeu por 2x1 no jogo de ida, o Santa Cruz precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto para as oitavas de final.

Em caso de vitória por apenas um gol de diferença, a decisão acontecerá nos pênaltis. O adversário das oitavas deve ser o Altos, que venceu o Independência-AC por 5x1 no primeiro embate.

Para a decisão contra o Sergipe, na Arena, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a direção coral conseguiu montar um esquema especial de mobilidade junto com a CBTU e o Consórcio Grande Recife de Transportes. Inclusive, com esquema de integração e linhas de ônibus funcionando a partir das 13h.

Santa Cruz já registra setores esgotados

Os setores Leste Superior, Sul Inferior, Sul Superior e Leste Inferior já estão esgotados. O Santa Cruz conta com o valor promocional de R$ 20 para ingressos do setor superior. Além disso, ainda tem o Setor Norte Inferior a R$ 25.

"Eu acredito que sim (haverá recorde), apesar da gente estar com uma certa alimentação de carga de ingresso por conta dos isolamentos de segurança da do setor visitante. A gente tem que seguir isso por uma questão de segurança, então a gente não vai conseguir ter a venda de carga total da Arena", afirmou Guilherme Leite, responsável pela operação do jogo do Santa Cruz.

"Como a gente informou um pedido de carga de pouco menos de 40.000 pessoas, eu acredito que a gente consiga, pelo o que a gente está vendo de vendas no decorrer desses primeiros dias, bater o próprio recorde do Santa na Arena nesse jogo", completou.