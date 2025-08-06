fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz chega a marca de 30 mil ingressos vendidos para decisão contra Sergipe

O Tricolor do Arruda encara o Gipão, neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de volta da 2ª fase do Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 06/08/2025 às 23:12
Jogadores do Santa Cruz em comemoração de um dos gols sobre o Treze pela Série D
Jogadores do Santa Cruz em comemoração de um dos gols sobre o Treze pela Série D - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz anunciou que já vendeu 30 mil ingressos de forma antecipada para a decisão contra o Sergipe. A marca foi anunciada em comunicado divulgado pela assessoria de comunicação do clube coral na noite desta quarta-feira (6).

Leia Também

O duelo é válido pelo jogo de volta da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Como perdeu por 2x1 no jogo de ida, o Santa Cruz precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto para as oitavas de final.

Em caso de vitória por apenas um gol de diferença, a decisão acontecerá nos pênaltis. O adversário das oitavas deve ser o Altos, que venceu o Independência-AC por 5x1 no primeiro embate.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para a decisão contra o Sergipe, na Arena, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a direção coral conseguiu montar um esquema especial de mobilidade junto com a CBTU e o Consórcio Grande Recife de Transportes. Inclusive, com esquema de integração e linhas de ônibus funcionando a partir das 13h.

Santa Cruz já registra setores esgotados

Os setores Leste Superior, Sul Inferior, Sul Superior e Leste Inferior já estão esgotados. O Santa Cruz conta com o valor promocional de R$ 20 para ingressos do setor superior. Além disso, ainda tem o Setor Norte Inferior a R$ 25.

"Eu acredito que sim (haverá recorde), apesar da gente estar com uma certa alimentação de carga de ingresso por conta dos isolamentos de segurança da do setor visitante. A gente tem que seguir isso por uma questão de segurança, então a gente não vai conseguir ter a venda de carga total da Arena", afirmou Guilherme Leite, responsável pela operação do jogo do Santa Cruz.

"Como a gente informou um pedido de carga de pouco menos de 40.000 pessoas, eu acredito que a gente consiga, pelo o que a gente está vendo de vendas no decorrer desses primeiros dias, bater o próprio recorde do Santa na Arena nesse jogo", completou.

Leia também

Santa Cruz vai superar próprio recorde na Arena de PE? Entenda a expectativa do clube
Santa Cruz

Santa Cruz vai superar próprio recorde na Arena de PE? Entenda a expectativa do clube
Santa Cruz x Sergipe: parcial de ingressos atualizada e setores esgotados na Arena
Tricolor

Santa Cruz x Sergipe: parcial de ingressos atualizada e setores esgotados na Arena

Compartilhe

Tags