Santa Cruz chega a marca de 30 mil ingressos vendidos para decisão contra Sergipe
O Tricolor do Arruda encara o Gipão, neste sábado (9), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de volta da 2ª fase do Brasileiro
O Santa Cruz anunciou que já vendeu 30 mil ingressos de forma antecipada para a decisão contra o Sergipe. A marca foi anunciada em comunicado divulgado pela assessoria de comunicação do clube coral na noite desta quarta-feira (6).
O duelo é válido pelo jogo de volta da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Como perdeu por 2x1 no jogo de ida, o Santa Cruz precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto para as oitavas de final.
Em caso de vitória por apenas um gol de diferença, a decisão acontecerá nos pênaltis. O adversário das oitavas deve ser o Altos, que venceu o Independência-AC por 5x1 no primeiro embate.
Para a decisão contra o Sergipe, na Arena, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a direção coral conseguiu montar um esquema especial de mobilidade junto com a CBTU e o Consórcio Grande Recife de Transportes. Inclusive, com esquema de integração e linhas de ônibus funcionando a partir das 13h.
Santa Cruz já registra setores esgotados
Os setores Leste Superior, Sul Inferior, Sul Superior e Leste Inferior já estão esgotados. O Santa Cruz conta com o valor promocional de R$ 20 para ingressos do setor superior. Além disso, ainda tem o Setor Norte Inferior a R$ 25.
"Eu acredito que sim (haverá recorde), apesar da gente estar com uma certa alimentação de carga de ingresso por conta dos isolamentos de segurança da do setor visitante. A gente tem que seguir isso por uma questão de segurança, então a gente não vai conseguir ter a venda de carga total da Arena", afirmou Guilherme Leite, responsável pela operação do jogo do Santa Cruz.
"Como a gente informou um pedido de carga de pouco menos de 40.000 pessoas, eu acredito que a gente consiga, pelo o que a gente está vendo de vendas no decorrer desses primeiros dias, bater o próprio recorde do Santa na Arena nesse jogo", completou.