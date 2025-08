Santa Cruz vai superar próprio recorde na Arena de PE? Entenda a expectativa do clube

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe tricolor, que se prepara para encarar o Sergipe, irá mandar seus jogos no mata-mata da Série D no estádio e espera romper marca histórica.

O Santa Cruz se prepara para encarar o Sergipe em partida fundamental para o clube na Série D. O confronto, que será disputado no próximo sábado (09), às 17h00 (Horário de Brasília), promete contar com um grande número de torcedores tricolores.

Responsável pela logística tricolor para a partida, Guilherme Leite revelou, em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, que o clube espera a presença de mais de 30 mil torcedores para o confronto decisivo.

O recorde do Santa Cruz na Arena de Pernambuco ocorre em 2014, quando a Cobra-Coral enfrentou o América-RN, pela Série B daquele ano. Na ocasião, aproximadamente 34.500 ingressos foram comercializados.

Guilherme Leite acredita que o jogo do próximo sábado se tornará o novo recorde tricolor na Arena de Pernambuco, já que o clube solicitou uma carga total de 40 mil ingressos.

Até a manhã desta quarta-feira (06), mais de 20 mil entradas já haviam sido garantidas de maneira antecipada.

"Eu acredito que sim (haverá recorde), apesar da gente estar com uma certa alimentação de carga de ingresso por conta dos isolamentos de segurança da do setor visitante. A gente tem que seguir isso por uma questão de segurança, então a gente não vai conseguir ter a venda de carga total da Arena.



Mas como a gente informou um pedido de carga de pouco menos de 40.000 pessoas, eu acredito que a gente consiga, pelo o que a gente está vendo de vendas no decorrer desses primeiros dias, bater o próprio recorde do Santa na Arena nesse jogo", afirmou Guilherme Leite.



O responsável pela logística da partida também afirmou que o objetivo do Santa Cruz é buscar a lotação máxima da Arena de Pernambuco à medida em que o clube avança no mata-mata do acesso.

"E aí trabalhar para, caso tudo dê certo nos próximos jogos, crescer esse número até tentar a lotação máxima da Arena, fazendo todos os ajustes, obviamente, e respeitando todas as questões de segurança", concluiu.

Para a próxima partida, o Santa Cruz busca um acordo com os órgãos de segurança para que os portões sejam abertos com 2h30 de antecedência.

A torcida tricolor já esgotou os setores Leste Inferior e Sul Superior. Outros setores do estádio seguem disponíveis para venda.



O Santa Cruz precisa da vitória para seguir vivo na Série D. Na partida de ida, a equipe foi derrotada pelo Sergipe, por 2 a 1.

Caso garanta a classificação, a Cobra-Coral deve encarar o Altos, do Piauí, que encaminhou a classificação ao golear o Independência-AC, na partida de ida da segunda fase, pelo placar de 5 a 1.