Santa Cruz | Notícia

Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja por que o Santa Cruz não baterá recorde do Sport

Torcida tricolor deverá bater recorde próprio, mas, por questões de logística, não terá condição de bater recorde que pertence ao rival

Por Victor Peixoto Publicado em 06/08/2025 às 21:53
O Santa Cruz 0 x 1 Central, no arruda, em confronto válido pela 10ª rodada da Série D.
O Santa Cruz 0 x 1 Central, no arruda, em confronto válido pela 10ª rodada da Série D. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Santa Cruz enfrenta o Sergipe no próximo sábado (9), às 17h, horário de Brasília, pelo jogo da volta da segunda fase da Série D 2025, na Arena de Pernambuco.

A partida é, sem dúvidas, a mais importante do clube nesta temporada e se torna ainda mais pelo fato do Tricolor precisa reverter a derrota por 2 x 1 sofrida no primeiro jogo, em Aracaju, para seguir vivo na briga pelo acesso.

E, todos sabemos, que quando o Santa Cruz mais precisa é quando a torcida tricolor mais chega junto. E, desta vez, não será diferente.

Até o momento desta publicação, já haviam sido comercializados mais de 25 mil ingressos para a partida, número que já configura o segundo maior público tricolor na Arena de Pernambuco.

A parcial foi a última divulgada pelo clube, por volta das 13h da tarde desta quarta (6). Ao longo do dia, mais dois setores foram esgotados, restando apenas três setores com ingressos disponíveis.

A expectativa é de casa cheia e, muito provavelmente, o Santa Cruz quebrará o seu recorde próprio (34.746 contra o América-RN pela Série B 2014).

Mas, a torcida tricolor tem a chance de quebrar, também, o recorde geral da Arena de Pernambuco, que pertence ao seu maior rival, o Sport.

Santa Cruz não terá condições de bater recorde do Sport devido à divisão de torcidas

O recorde da Arena é de 45.500 torcedores, presentes no jogo da volta da Final do Campeonato Pernambucano 2024 disputada entre Sport Náutico, com torcida única rubro-negra, que comemorou o título após um empate em 0 x 0.

Como não havia restrição no acesso a determinados assentos, a carga disponibilizada para a partida foi a máxima, o que não irá se repetir no duelo entre Santa Cruz e Sergipe, uma vez que haverá uma carga reservada à torcida do time sergipano, exigindo o isolamento das torcidas.

De qualquer maneira, a expectativa de público para a partida gira na casa dos 40 mil. O número, embora não suficiente para colocar a torcida tricolor no TOP 10 Geral, que envolve os jogos de seleções, de públicos da Arena, certamente o garantirá um espaço entre no Top 10 de clubes.

Atualmente, dos 10 maiores públicos de clubes na Arena, 9 pertencem ao Sport e um ao Náutico, sem presença tricolor.

Os maiores públicos da Arena de Pernambuco

Geral (clubes e seleções)

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  3. 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
  4. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022
  5. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
  6. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017
  7. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015
  8. 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
  9. 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013
  10. 41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014

Apenas clubes

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  3. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
  4. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
  5. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017
  6. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015
  7. 37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro 2014
  8. 35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024 
  9. 35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2015
  10. 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro 2015

