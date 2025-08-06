Qual o maior público da Arena de Pernambuco? Veja por que o Santa Cruz não baterá recorde do Sport
Torcida tricolor deverá bater recorde próprio, mas, por questões de logística, não terá condição de bater recorde que pertence ao rival
O Santa Cruz enfrenta o Sergipe no próximo sábado (9), às 17h, horário de Brasília, pelo jogo da volta da segunda fase da Série D 2025, na Arena de Pernambuco.
A partida é, sem dúvidas, a mais importante do clube nesta temporada e se torna ainda mais pelo fato do Tricolor precisa reverter a derrota por 2 x 1 sofrida no primeiro jogo, em Aracaju, para seguir vivo na briga pelo acesso.
E, todos sabemos, que quando o Santa Cruz mais precisa é quando a torcida tricolor mais chega junto. E, desta vez, não será diferente.
Até o momento desta publicação, já haviam sido comercializados mais de 25 mil ingressos para a partida, número que já configura o segundo maior público tricolor na Arena de Pernambuco.
A parcial foi a última divulgada pelo clube, por volta das 13h da tarde desta quarta (6). Ao longo do dia, mais dois setores foram esgotados, restando apenas três setores com ingressos disponíveis.
A expectativa é de casa cheia e, muito provavelmente, o Santa Cruz quebrará o seu recorde próprio (34.746 contra o América-RN pela Série B 2014).
Mas, a torcida tricolor tem a chance de quebrar, também, o recorde geral da Arena de Pernambuco, que pertence ao seu maior rival, o Sport.
Santa Cruz não terá condições de bater recorde do Sport devido à divisão de torcidas
O recorde da Arena é de 45.500 torcedores, presentes no jogo da volta da Final do Campeonato Pernambucano 2024 disputada entre Sport e Náutico, com torcida única rubro-negra, que comemorou o título após um empate em 0 x 0.
Como não havia restrição no acesso a determinados assentos, a carga disponibilizada para a partida foi a máxima, o que não irá se repetir no duelo entre Santa Cruz e Sergipe, uma vez que haverá uma carga reservada à torcida do time sergipano, exigindo o isolamento das torcidas.
De qualquer maneira, a expectativa de público para a partida gira na casa dos 40 mil. O número, embora não suficiente para colocar a torcida tricolor no TOP 10 Geral, que envolve os jogos de seleções, de públicos da Arena, certamente o garantirá um espaço entre no Top 10 de clubes.
Atualmente, dos 10 maiores públicos de clubes na Arena, 9 pertencem ao Sport e um ao Náutico, sem presença tricolor.
Os maiores públicos da Arena de Pernambuco
Geral (clubes e seleções)
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013
- 41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014
Apenas clubes
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015
- 37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro 2014
- 35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024
- 35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2015
- 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro 2015