Transmissão Casa Pia x Sporting ao vivo online: confira onde assistir

Equipe de Lisboa, atual campeã da Liga Portugal, busca manter o domínio da competição, mas sofre com a saída do atacante Gyökeres, artilheiro do time

Casa Pia e Sporting se enfrentam no Estádio Municipal de Rio Maior, nesta sexta-feira (08/08) para a primeira rodada da Liga Portugal 2025/26.

Como chegam as equipes

A missão do Casa Pia é buscar estabilidade novamente entre os grandes clubes do país. Após surpreender na temporada anterior, onde encerrou a competição em nono lugar, a equipe tenta repetir o desempenho sólido.

Do outro lado, o Sporting chega com fôlego de tricampeão em busca de manter seu domínio na liga, mesmo depois de perder peças-chave como o técnico Rúben Amorim, que deixou o time no meio da temporada passada rumo ao Manchester United, e o artilheiro Viktor Gyökeres, de saída para o Arsenal.

Onde assistir Casa Pia x Sporting ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

ESPN Brasil (Youtube)

Disney+ (plataforma de streaming)

A ESPN inicia suas transmissões no Youtube, de maneira totalmente gratuita.

Ficha técnica

Competição: Liga Portugal - Rodada 1



Liga Portugal - Rodada 1 Data e Horário: 08/08 (quinta-feira) - 16h15 (horário de Brasília)



08/08 (quinta-feira) - 16h15 (horário de Brasília) Local: Estádio Municipal de Rio Maior (Portugal)



Estádio Municipal de Rio Maior (Portugal) Onde Assistir: ESPN Brasil (Youtube) e Disney+

Prováveis Escalações

Casa Pia: Sequeira; José Fonte, João Goulart e Tchamba; Larrazabal e Sebastián Pérez, Pablo Roberto e Benaissa-Yahia; Nsona, Cassiano e Livolant. Técnico: João Pereira

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Araujo; Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Harder. Técnico: Rui Borges