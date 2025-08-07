Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atual campeão mundial, time inglês inicia sua pré-temporada em busca de títulos importantes. Alemães disputam primeiros jogos sob comando de Ten Hag

Nesta sexta-feira (08), às 15h00 (Horário de Brasília), Chelsea e Bayer Leverkusen se enfrentam em amistoso de pré-temporada. O confronto será disputado em Stamford Bridge, casa dos Blues.

Como chegam as equipes

O Chelsea busca a vitória para iniciar sua pré-temporada com o pé direito. Com moral após conquistar a Copa do Mundo de Clubes, o time londrino pode contar com a presença do brasileiro Estêvão, novo reforço do time.

O Bayer Leverkusen disputa suas primeiras partidas sob o comando de Erik ten Hag, que assumiu o cargo após a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid. O time alemão sonha em voltar ao topo do país.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

DAZN (plataforma de streaming)

SportyNet (TV e Youtube)

Ficha técnica

Competição: Amistoso de Pré-Temporada



Amistoso de Pré-Temporada Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília)



08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília) Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)



Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra) Onde Assistir: DAZN e SportyNet

Prováveis Escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Hato, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo e Reece James; Enzo Fernández, Pedro Neto e Palmer; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca

Bayer Leverkusen: Flekken, Hincapié, Tape e Tapsoba; Arthur, Grimaldo, Tella, Palacios e Maza; Kofane. Técnico: Erik ten Hag