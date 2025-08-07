Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Atual campeão mundial, time inglês inicia sua pré-temporada em busca de títulos importantes. Alemães disputam primeiros jogos sob comando de Ten Hag
Nesta sexta-feira (08), às 15h00 (Horário de Brasília), Chelsea e Bayer Leverkusen se enfrentam em amistoso de pré-temporada. O confronto será disputado em Stamford Bridge, casa dos Blues.
Como chegam as equipes
O Chelsea busca a vitória para iniciar sua pré-temporada com o pé direito. Com moral após conquistar a Copa do Mundo de Clubes, o time londrino pode contar com a presença do brasileiro Estêvão, novo reforço do time.
O Bayer Leverkusen disputa suas primeiras partidas sob o comando de Erik ten Hag, que assumiu o cargo após a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid. O time alemão sonha em voltar ao topo do país.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- DAZN (plataforma de streaming)
- SportyNet (TV e Youtube)
Ficha técnica
- Competição: Amistoso de Pré-Temporada
- Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília)
- Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
- Onde Assistir: DAZN e SportyNet
Prováveis Escalações
Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Hato, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo e Reece James; Enzo Fernández, Pedro Neto e Palmer; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca
Bayer Leverkusen: Flekken, Hincapié, Tape e Tapsoba; Arthur, Grimaldo, Tella, Palacios e Maza; Kofane. Técnico: Erik ten Hag