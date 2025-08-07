fechar
Onde assistir | Notícia

Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Atual campeão mundial, time inglês inicia sua pré-temporada em busca de títulos importantes. Alemães disputam primeiros jogos sob comando de Ten Hag

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/08/2025 às 15:09
Jogadores do Chelsea comemoram gol marcado por Palmer
Jogadores do Chelsea comemoram gol marcado por Palmer - Reprodução/ Chelsea

Nesta sexta-feira (08), às 15h00 (Horário de Brasília), Chelsea e Bayer Leverkusen se enfrentam em amistoso de pré-temporada. O confronto será disputado em Stamford Bridge, casa dos Blues.

Como chegam as equipes

O Chelsea busca a vitória para iniciar sua pré-temporada com o pé direito. Com moral após conquistar a Copa do Mundo de Clubes, o time londrino pode contar com a presença do brasileiro Estêvão, novo reforço do time.

O Bayer Leverkusen disputa suas primeiras partidas sob o comando de Erik ten Hag, que assumiu o cargo após a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid. O time alemão sonha em voltar ao topo do país.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • DAZN (plataforma de streaming)
  • SportyNet (TV e Youtube)

Ficha técnica

  • Competição: Amistoso de Pré-Temporada
  • Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília)
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
  • Onde Assistir: DAZN e SportyNet

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Hato, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo e Reece James; Enzo Fernández, Pedro Neto e Palmer; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca

Bayer Leverkusen: Flekken, Hincapié, Tape e Tapsoba; Arthur, Grimaldo, Tella, Palacios e Maza; Kofane. Técnico: Erik ten Hag

Leia também

Transmissão Bayern de Munique x Tottenham ao vivo online: confira onde assistir
Amistoso

Transmissão Bayern de Munique x Tottenham ao vivo online: confira onde assistir
Bayern de Munique x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Amistoso Internacional

Bayern de Munique x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags