fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Bayern de Munique x Tottenham ao vivo online: confira onde assistir

Confronto marca o reencontro de Harry Kane, maior artilheiro da história dos Spurs, com seu ex-time. Bávaros terão o reforço do colombiano Luis Díaz

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/08/2025 às 11:00
Atletas do Bayern de Munique em celebração
Atletas do Bayern de Munique em celebração - Reprodução FC Bayern

Bayern de Munique e Tottenham entram em campo nesta quinta-feira (07/08), às 13h30 (Horário de Brasília) para um amistoso internacional de pré-temporada, em duelo na Allianz Arena, em Munique.

Onde assistir Bayern de Munique x Tottenham ao vivo

O confronto terá transmissão exclusiva das plataformas de streaming oficiais dos clubes, a Bayern TV Plus e o SpursPlay.

Como chegam as equipes

O Bayern de Munique vive um momento de afirmação após vencer a Bundesliga na temporada anterior. Sob o comando de Vincent Kompany, o clube bávaro deve contar com o colombiano Luis Díaz, principal contratação para a atual temporada, vindo do Liverpool.

O Tottenham realiza suas primeiras partidas sem o coreano Heung-Min Son, que se despediu dos Spurs no último amistoso da equipe, contra o Newcastle.

Novo contratado, o volante português João Palhinha, que chega por empréstimo junto ao próprio Bayern de Munique, pode realizar sua estreia pela equipe londrina.

Ficha técnica

  • Competição: Amistoso Internacional
  • Data e Horário: 07/08 (quinta-feira) - 13h30 (horário de Brasília)
  • Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha)
  • Onde Assistir: Bayern TV Plus e SpursPlay

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Bayern de Munique: Neuer; Upamecano, Raphaël Guerreiro, Boey, Kim Min-jae e Karl; Bischof, Wanner, Goretzka e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur e João Palhinha; Kudus, Bergvall e Odobert; Richarlison. Técnico: Thomas Frank

Leia também

Bayern de Munique x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Amistoso Internacional

Bayern de Munique x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Morre filho de goleiro do Bayern de Munique aos 6 anos de idade; falecimento aconteceu em junho
Bayern de Munique

Morre filho de goleiro do Bayern de Munique aos 6 anos de idade; falecimento aconteceu em junho

Compartilhe

Tags