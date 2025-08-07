Transmissão Bayern de Munique x Tottenham ao vivo online: confira onde assistir
Confronto marca o reencontro de Harry Kane, maior artilheiro da história dos Spurs, com seu ex-time. Bávaros terão o reforço do colombiano Luis Díaz
Bayern de Munique e Tottenham entram em campo nesta quinta-feira (07/08), às 13h30 (Horário de Brasília) para um amistoso internacional de pré-temporada, em duelo na Allianz Arena, em Munique.
Onde assistir Bayern de Munique x Tottenham ao vivo
O confronto terá transmissão exclusiva das plataformas de streaming oficiais dos clubes, a Bayern TV Plus e o SpursPlay.
Como chegam as equipes
O Bayern de Munique vive um momento de afirmação após vencer a Bundesliga na temporada anterior. Sob o comando de Vincent Kompany, o clube bávaro deve contar com o colombiano Luis Díaz, principal contratação para a atual temporada, vindo do Liverpool.
O Tottenham realiza suas primeiras partidas sem o coreano Heung-Min Son, que se despediu dos Spurs no último amistoso da equipe, contra o Newcastle.
Novo contratado, o volante português João Palhinha, que chega por empréstimo junto ao próprio Bayern de Munique, pode realizar sua estreia pela equipe londrina.
Ficha técnica
- Competição: Amistoso Internacional
- Data e Horário: 07/08 (quinta-feira) - 13h30 (horário de Brasília)
- Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha)
- Onde Assistir: Bayern TV Plus e SpursPlay
Prováveis Escalações
Bayern de Munique: Neuer; Upamecano, Raphaël Guerreiro, Boey, Kim Min-jae e Karl; Bischof, Wanner, Goretzka e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur e João Palhinha; Kudus, Bergvall e Odobert; Richarlison. Técnico: Thomas Frank