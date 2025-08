Morre filho de goleiro do Bayern de Munique aos 6 anos de idade; falecimento aconteceu em junho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O anúncio foi feito pelo próprio goleiro, em conjunto com sua esposa, em seu perfil nas redes sociais; goleiro está no Bayern desde 2015

É com tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento do jovem Len, de apenas 6 anos de idade, e filho do goleiro do Bayern de Munique, Sven Ulreich, de 36 anos.

O anúncio do falecimento da criança, que lutava contra uma grave doença, não revelada, foi feito pelo próprio Ulreich e sua esposa, Lisa, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (1).

"É com profunda tristeza que anunciamos que nosso filho Len faleceu há algumas semanas após uma longa e grave doença. Juntos com nossa filha, estamos tentando voltar à nossa vida passo a passo".

O falecimento aconteceu em junho, o que explica a ausência do goleiro que, intercalado por um empréstimo ao Hamburgo em 2020, está no clube bávaro desde 2015.

O goleiro e sua esposa complementaram sua publicação solicitando privacidade mesmo após a publicação do falecimento do filho, tendo, inclusive, apagados os comentários presentes na mesma.

"A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil para nós. Entretanto, é um passo importante para nós, como família, para criar clareza no nosso ambiente e também para o olhar público. Pedimos gentilmente que se abstenham de fazer mais perguntas ou declarações", completou.