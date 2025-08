Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Confrontos em sorteio! Veja todas as regras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 encerrarem na noite quinta-feira (07/08), vários torcedores vivem a expectativa da próxima fase do torneio.

Isso porque os confrontos serão definidos em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro. No entanto, a entidade ainda não revelou data e horário.

Ao todo, 16 times disputam oito vagas nas quartas de final da competição nacional. A classificação vale uma premiação milionária no valor de R$ R$ 4.740.750. A seguir, as regras.

Primeira Fase : R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões)



: R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões) Segunda Fase : R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões)

: R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões) Terceira Fase : R$ 2.315.250



: R$ 2.315.250 Oitavas de Final : R$ 3.638.250



: R$ 3.638.250 Quartas de Final : R$ 4.740.750



: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500



: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000



: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

Regulamento oficial da Copa do Brasil 2025

Na etapa seguinte da competição nacional, o vencedor da Chave 1 enfrentará o vencedor da Chave 2 e assim sucessivamente. O caminho até a grande final também será sorteado.

Capítulo 4 – Do sistema de disputa

5ª Fase (Quartas de Final) : 8 (oito) Clubes distribuídos em 4 (quatro) grupos de 2 (dois) cada;

: 8 (oito) Clubes distribuídos em 4 (quatro) grupos de 2 (dois) cada; Art. 17 – Os confrontos da 5ª Fase (quartas de final) serão conhecidos através de sorteio onde todos os (oito) clubes pode se enfrentar (não há restrição).

Os confrontos da 5ª Fase (quartas de final) serão conhecidos através de sorteio onde todos os (oito) clubes pode se enfrentar (não há restrição). Art. 18 – O chaveamento que definirá os confrontos da 6ª (semifinal) e 7ª Fases (final) serão conhecidos no sorteio da 5ª (quartas de final).

Portanto, depois do sorteio dos confrontos, que foi realizado em maio, os torcedores já conhecem as datas e os horários das partidas de ida e volta, além do chaveamento da próxima fase.

Chave 1:

Botafogo x Red Bull Bragantino

CSA x Vasco da Gama

Chave 2:

Bahia x Retrô

Cruzeiro x CRB

Chave 3:

Internacional x Fluminense

Corinthians x Palmeiras

Chave 4:

São Paulo x Athletico-PR

Flamengo x Atlético-MG

Tabela das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

O placar agregado define a vaga. Como não tem a regra do gol fora, para critério de desempate, em caso de igualdade na soma dos resultados, a decisão será nos pênaltis.

Jogos de Ida

Botafogo 2 x 0 Red Bull Bragantino

CSA 0 x 0 Vasco da Gama



Bahia 2 x 0 Retrô



Cruzeiro 0 x 0 CRB



Internacional 1 x 2 Fluminense



Corinthians 1 x 0 Palmeiras

São Paulo 2 x 1 Athletico-PR

Flamengo 0 x 1 Atlético-MG

Jogos de Volta

06/08 - (Quarta-feira) - 19h - Red Bull Bragantino x Botafogo



06/08 - (Quarta-feira) - 19h - Atlético-MG x Flamengo

06/08 - (Quarta-feira) - 19h30 - Retrô x Bahia

06/08 - (Quarta-feira) - 19h30 - Athletico-PR x São Paulo

06/08 - (Quinta-feira) - 21h30 - Fluminense x Internacional

06/08 - (Quinta-feira) - 21h30 - Palmeiras x Corinthians

08/08 - (Quinta-feira) - 20h - Vasco da Gama x CSA



08/08 - (Quinta-feira) - 21h - CRB x Cruzeiro