Tem jogo da Copa do Brasil hoje (06/08/25)? Veja tabela dos jogos de volta oitavas de final

Nesta quarta-feira (06/08), tem sete partidas da Copa do Brasil 2025. Botafogo, Atlético-MG, Bahia, São Paulo, Fluminense e Corinthians possuem vantagem nos confrontos.

Isso porque venceram a ida. As oitavas de final terminam na quinta-feira (07/08) com os embates entre Vasco da Gama x CSA, em São Januário, e CRB x Cruzeiro, no Rei Pelé.

Os clubes que venceram na semana passada avançam para as quartas de final com o empate. Quem perdeu vai precisar reverter o placar com diferença de um ou dois gols de saldo.

Tabela das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Assim como ocorreu nas fase anteriores, não há desempate do gol fora de casa. Em caso de igualdade na soma do resultado agregado, todas as vagas serão definidas nos pênaltis.

06/08 - 19h - RB Bragantino (0) x (2) Botafogo - SporTV, Premiere e Globoplay

06/08 - 19h - Atlético-MG (1) x (0) Flamengo - SporTV, Premiere e Globoplay

06/08 - 19h30 - Retrô (2) x (3) Bahia - Amazon Prime Video

06/08 - 19h30 - Athletico-PR (1) x (2) São Paulo - Amazon Prime Video

06/08 - 21h30 - Fluminense (2) x (1) Internacional - Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon

06/08 - 21h30 - Palmeiras (0) x (1) Corinthians - Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon

07/08 - 20h - Vasco da Gama (0) x (0) CSA

07/08 - 21h - CRB (0) x (0) Cruzeiro

Premiação da Copa do Brasil 2025

Os oitos times que chegarem na próxima etapa receberão mais de R$ 4,7 milhões em premiação da CBF. O campeão pode obter cerca de R$ 80 milhões, com as cotas acumuladas.

Primeira Fase : R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões)

: R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões) Segunda Fase : R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões)



: R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões) Terceira Fase : R$ 2.315.250



: R$ 2.315.250 Oitavas de Final : R$ 3.638.250



: R$ 3.638.250 Quartas de Final : R$ 4.740.750



: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500



: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000



: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000