Regulamento da Copa do Brasil 2025: Tem regra do gol fora? Veja o que cada time precisa para se classificar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É hora de decidir os classificados para as quartas-de-final da Copa do Brasil 2025! Nesta quarta (6) e quinta-feira (7), acontecem os jogos da volta das otiavas-de-final.

Nas partidas de ida, Botafogo, Bahia, Fluminense, Corinthians, São Paulo e Atlético-MG saíram na frente de Bragantino, Retrô, Inter, Athletico-PR, e Flamengo, respectivamente.

CSA e Vasco e também Cruzeiro x CRB terminou empatado.

Mas agora não tem mais pra onde correr. Ou avança ou dá adeus à competição.

Mas, o quão grande ou pequena é a vantagem dos vencedores dos jogos de ida e o desafio das equipes que saíram derrotadas? Existe regra do gol fora?

Regulamento da Copa do Brasil 2025

Não, não há regra do gol fora na Copa do Brasil 2025! Outrora com o poder de decidir classificações e títulos, a regra do gol marcado fora de casa foi abolida pela CBF desde 2018, não sendo mais aplicada em nenhuma competição organizada pela entidade.



Sendo assim, em caso de empate no agregado das duas partidas, a decisão será nos pênaltis, independente dos placares dos jogos de ida e volta.

Resultados jogos de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025

Veja os resultados e do que cada time precisa para se classificar.

Botafogo 2 x 0 Bragantino - Botafogo pode perder por até um gol de diferença; Bragantino precisa vencer por três gols; vitória do Bragantino por dois gols leva a decisão para os pênaltis

CSA 0 x 0 Vasco - Quem vencer, se classifica. Novo empate leva para os pênaltis.

Cruzeiro 0 x 0CRB - Quem vencer, se classifica. Novo empate leva para os pênaltis.

Bahia 3 x 2 Retrô - Bahia tem a vantagem do empate; Retrô precisa vencer por dois gols; vitória do Retrô por um gol leva a decisão para os pênaltis

Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Corinthians tem a vantagem do empate; Palmeiras precisa vencer por dois gols; vitória do Palmeiras por um gol leva a decisão para os pênaltis

21h30 - Internacional 1 x 2 Fluminense - Fluminense tem a vantagem do empate; Inter precisa vencer por dois gols; vitória do Inter por um gol leva a decisão para os pênaltis

19h30 - São Paulo 2 x 1 Athletico-PR - São Paulo tem a vantagem do empate; Athletico precisa vencer por dois gols; vitória do Athletico por um gol leva a decisão para os pênaltis