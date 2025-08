Transmissão da Copa do Brasil 2025: Confira programação dos jogos da volta das oitavas-de-final

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jogos decidem os classificados para as quartas-de-final e acontecem nesta quarta (6) e quinta-feira (7); veja a agenda completa com todas as partidas

É hora dos jogos da volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025!

A partir dessa quarta-feira (6), a bola rola para decidir quais serão as oito equipes que seguirão vivas na briga pelo título da competição e que receberão uma premiação de mais de R$ 4,7 milhões por avançar às quartas-de-final.

As opções para assistir a partida são das mais variadas, com transmissão na TV, aberta e fechada, no streaming e através do pay-per-view.

Confira a programação:

Horário e transmissão dos jogos da volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025

Quarta-feira, 06/08

19h - Bragantino x Botafogo - Sportv e Premiere

19h - Atlético-MG x Flamengo - Sportv e Premiere

19h30 - Athletico-PR x São Paulo - Prime Video

19h30 - Retrô x Bahia - Prime Video

21h30 - Palmeiras x Corinthians - Globo , Prime Video , Sportv e Premiere

21h30 - Fluminense x Internacional - Globo , Prime Video , Sportv e Premiere

Quinta-feira, 07/08

20h - Vasco x CSA - Sportv e Premiere