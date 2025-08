Jogo da Globo hoje (06/08): Confira programação completa com dois jogos da Copa do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Globo transmitirá duas partidas das oitavas-de-final da competição; veja agenda com horário e opções de onde assistir de todas as partidas

Chegou a hora de conhecer os oito times que disputarão as oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025!



A definição das vagas começa nesta quarta-feira (6), com a realização de seis partidas. Duas delas terão transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, a partir das 21h30.

As duas partidas que terão transmissão da Globo são Palmeiras x Corinthians e Fluminense x Internacional.

A exibição da partidas terá início 10 minutos antes do pontapé inicial, às 21h20, logo após a exibição do capítulo da novela Vale Tudo.

O Dérbi Paulista terá exibição para todo o Brasil, exceto para os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que acompanham as emoções de Flu x Inter.

Ambas as partidas poderão ser assistidas totalmente de graça através do Globoplay.

Agenda dos jogos das oitavas-de-final da Copa do Brasil

Quarta-feira, 06/08

19h - Bragantino x Botafogo - Sportv e Premiere

19h - Atlético-MG x Flamengo - Sportv e Premiere

19h30 - Athletico-PR x São Paulo - Prime Video

19h30 - Retrô x Bahia - Prime Video

21h30 - Palmeiras x Corinthians - Globo , Prime Video , Sportv e Premiere

21h30 - Fluminense x Internacional - Globo , Prime Video , Sportv e Premiere

Quinta-feira, 07/08

20h - Vasco x CSA - Sportv e Premiere