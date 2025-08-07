fechar
Cruzeiro x Santos: onde assistir, horário e escalações

O Cabuloso vive boa fase e joga com apoio de 60 mil no Mineirão. Santos tenta reagir na tabela após vitória sobre o Juventude. Promessa de jogão!

Por João Victor Tavares Publicado em 07/08/2025 às 14:23
Gabigol, atacante do Cruzeiro
Gabigol, atacante do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Santos se enfrentam no domingo (10), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Como chegam as equipes?

O Cabuloso chega embalado, na vice-liderança do Brasileirão com 37 pontos, empatado com o Flamengo, mas em desvantagem no saldo de gols. A equipe vive boa fase em casa e jogará com o apoio de um Mineirão lotado, com expectativa de 60 mil torcedores.

O Peixe, por outro lado, luta para se afastar da zona de rebaixamento. O time ocupa a 15ª posição, com 18 pontos, mas vem motivado após vencer o Juventude por 3 a 1 na última rodada, resultado que deu novo ânimo ao elenco.

Onde assistir ao vivo? 

O jogo será transmitido ao vivo na TV pela Record e pelo Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo, e no Youtube pela Itatiaia e pela Cazé TV.

Ficha de jogo

  • Data: Domingo, 10 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Confronto: Cruzeiro x Santos
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª Divisão
  • Onde assistir: Record, Premiere, Itatiaia e Cazé TV

Prováveis escalações

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Santos

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

