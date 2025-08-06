CRB x Cruzeiro: Sem transmissão de tv, saiba onde assistir o jogo da Copa do Brasil 2025
Após empate em 0 x 0 no jogo de ida, no Mineirão, Galo da Pajuçara e Raposa decidem vaga nas quartas-de-final no Rei Pelé nesta quinta-feira
De hoje não passa! Nesta quinta-feira (7), CRB e Cruzeiro se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025.
No jogo de ida, no Mineirão, o Galo da Pajuçara segurou o vice-líder do Brasileirão e conseguiu um resultado muito importante para decidir ao lado do seu torcedor, que deverá lotar as arquibancadas com mais de 13 mil ingressos vendidos até a terça-feira.
Sem regra do gol fora, o vencedor ficará com a vaga e a premiação de R$ 4,7 milhões. Em caso de novo empate, independente do placar, a decisão será nos pênaltis.
Transmissão ao vivo de CRB x Cruzeiro
A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.
Links oficial e como assistir o jogo ao vivo e online GRÁTIS com imagens
- Prime Video (clique aqui para assistir online)
O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.
Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.
Acompanhe o resultado ao vivo
Prováveis escalações
- CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael - Eduardo Barroca
- Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba) e Kaiki; Lucas Silva (Eduardo) e Romero, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Gabriel Barbosa (Wanderson) - Leonardo Jardim
Ficha do jogo
- Partida: CRB x Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025 (volta)
- Data e horário: Quinta-feira, 04/08, às 21h, horário de Brasília
- Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió
- Transmissão ao vivo: Prime Video (EXCLUSIVO)
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Neuza Ines Back (SP)
- VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
O jogo de ida