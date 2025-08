Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Sorteio definirá caminho das quartas até a Final

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apenas oito times seguirão vivos na disputa do título da Copa do Brasil 2025; caminhos até a decisão serão definidos já no próximo sorteio

Nesta quarta (06/08) e quinta-feira (07/08), acontecem os jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025.

Das 92 equipes que começaram a competição em fevereiro, apenas oito seguirão vivas na briga pelo título da competição e disputarão a fase de quartas de final.

Diferentemente das fases anteriores, o sorteio das quartas definirá não apenas os confrontos desta fase em específico, mas todo o chaveamento até a Final, marcada para os dias 2 (ida) e 9 de novembro (volta).

Saiba como funciona o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025

Os oito times serão dispostos em um único pote. O primeiro time sorteado enfrentará o segundo, o terceiro o quarto e assim sucessivamente.

O chaveamento também será definido pela mesma lógica. O vencedor do confronto Time 1 x Time 2 enfrentará o vencedor do confronto Time 3 x Time 4 na semifinal, enquanto do outro lado da chave estarão os Times 5, 6, 7 e 8.

Mandos de campo

Os mandos de campo serão definidos em um novo sorteio, no mesmo dia. Primeiramente é feito um agrupamento dos jogos para evitar que dois times de uma mesma cidade joguem na mesma data base como mandantes por questões de segurança pública.

Portanto, neste agrupamento, o sorteio do primeiro confronto define os mandos de campo da outra partida, mas de forma invertida.

O formato do sorteio se dará com um único pote onde serão dispostas 10 bolinhas enumeradas de 1 a 10.

As bolinhas ímpares definirão que o jogo da volta será decidido na casa do time ímpar (Times 1, 3, 5 e 7), enquanto que as pares colocam o segundo jogo na casa do time par (Times 2, 4, 6 e 8).

Nas fases seguintes, semifinal e Final, haverão novos sorteios de mando de campo.

Times classificados para as quartas-de-final

Bragantino ou Botafogo

Atlético-MG ou Flamengo

Athletico-PR ou São Paulo

Retrô ou Bahia

Palmeiras ou Corinthians

Fluminense ou Internacional