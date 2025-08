Classificação Série A atualizada (05/08): confira a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Santos vence Juventude no fechamento da rodada e deixa a zona da degola. Vasco entra no Z-4 após derrota contra o Mirassol, surpresa da competição

O Campeonato Brasileiro chegou à sua 18ª rodada e a disputa pelo título da competição segue extremamente acirrada!

Flamengo e Cruzeiro, com 37 pontos conquistados, estão empatados na liderança. No entanto, o clube carioca leva vantagem pelo critério do saldo de gols.

A rodada foi encerrada nesta segunda-feira (04), com vitória do Santos sobre o Juventude pelo placar de 3 a 1. A equipe da Baixada Santista deixou a zona de rebaixamento com o resultado positivo, empurrando o Vasco.

Clube Pts J V E D GP GC SG Flamengo 37 17 11 4 2 31 7 24 Cruzeiro 37 18 11 4 3 30 11 19 Palmeiras 33 16 10 3 3 21 14 7 Bahia 29 16 8 5 3 20 13 7 Mirassol 28 16 7 7 2 27 16 11 Bragantino 27 18 8 3 7 21 22 -1 Botafogo 26 16 7 5 4 18 10 8 São Paulo 25 18 6 7 5 20 20 0 Fluminense 23 16 7 2 7 18 20 -2 Atlético-MG 23 16 6 5 5 18 17 1 Ceará 22 17 6 4 7 17 17 0 Corinthians 22 18 5 7 6 17 21 -4 Internacional 21 17 5 6 6 18 22 -4 Grêmio 20 17 5 5 7 16 23 -7 Santos 18 17 5 3 9 18 22 -4 Vitória 18 18 3 9 6 16 20 -4 Vasco 15 16 4 3 9 18 23 -5 Fortaleza 15 17 3 6 8 18 24 -6 Juventude 11 16 3 2 11 11 35 -24 Sport 6 16 0 6 10 9 25 -16

Confrontos da 19ª rodada

09/08 (Sábado)

Flamengo x Mirassol (18h30)

São Paulo x Vitória (18h30)

Red Bull Bragantino x Internacional (18h30)

Fortaleza x Botafogo (20h30)

Bahia x Fluminense (21h00)

10/08 (Domingo)

Vasco x Atlético-MG (16h00)

Palmeiras x Ceará (16h00)

Cruzeiro x Santos (18h30)

Grêmio x Sport (20h30)

11/08 (Segunda-feira)