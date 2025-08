Chance de rebaixamento do Sport na Série A 2025 se aproxima de 100% com fim da 18ª rodada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nada é tão ruim que não possa piorar! O fim da 18ª rodada, com a vitória do Santos sobre o Juventude na segunda (04/08), no MorumBis, deixou o Sport ainda mais longe de sair do Z4.

Isso porque o Peixe era o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com os três pontos conquistados, amplicou a vantagem para o Leão que antes era de nove pontos.

Agora, a diferença do Rubro-negro pernambucano para o 16° colocado (Vitória-BA) é de 12 pontos. O Vasco da Gama, que caiu na classificação para a 17ª colocação, tem 15 pontos.



15° Santos - 18 pontos

16° Vitória - 18 pontos

17° Vasco da Gama - 15 pontos

18° Fortaleza - 15 pontos

19° Juventude - 11 pontos

20° Sport - 06 pontos

Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que faz os cálculos da Séries A e B, o Sport tem 94,5% de chances de rebaixamento.

1 Sport - 94,5%

2 Juventude - 78,3%



3 Fortaleza - 43,2%



4 Vasco da Gama - 43,2%



5 Santos - 32,3%

6 Vitória - 31,7%

Probabilidade por pontuação:



A média para escapar 100% da degola matematicamente, até o momento, é de 50 pontos. Mas, por enquanto, se um clube atingir 46 pontos a possibilidade de queda fica abaixo de 1%.

52 pontos - 0.000%



51 pontos - 0.000%



50 pontos - 0.000%



49 pontos - 0.001%



48 pontos - 0.010%



47 pontos - 0.071%



46 pontos - 0.397%

Próximo jogo do Sport no Brasileirão Série A 2025

Depois do empate sem gols diante do Bahia, o Leão jogará no Dia dos Pais. No domingo (10/08), enfrentará o Grêmio em Porto Alegre. A partida começará às 20h30 (de Brasília).