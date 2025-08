Sport pode contar com retorno importante para partida contra o Grêmio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Sport inicia sua preparação para encarar o Grêmio, pela 18ª rodada da competição, no próximo domingo (10), às 20h30 (Horário de Brasília), em Porto Alegre.

O time comandado pelo técnico Daniel Paulista até conquistou empatar seus últimos três jogos, mas a equipe segue afundada na lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos conquistados.

Na rodada anterior, o clube rubro-negro encarou o Bahia, na Ilha do Retiro. O placar permaneceu inalterado durante os 90 minutos.

Sport pode contar com retorno

O Leão da Ilha poderá contar com o retorno de um importante nome da equipe. O meia Lucas Lima, que não atuou contra o Bahia devido à uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo, está à disposição de Daniel Paulista e pode retornar ao time titular.

A presença do camisa 10 torna-se ainda mais provável devido às críticas feitas à atuação do argentino Atencio, que, escolhido para substituir Lucas Lima, decepcionou em campo.

Lucas Lima foi um dos destaques do time contra o Santos, onde teve participação fundamental no segundo gol da equipe rubro-negra e foi substituído antes do Peixe marcar os dois gols que garantiram o empate na Ilha do Retiro.

Em busca da vitória na Arena do Grêmio, o Sport está nove pontos atrás do Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Imortal ocupa a 14ª colocação na tabela da competição.