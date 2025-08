Série A: veja as chances de rebaixamento do Sport após a 17ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após 15 jogos disputados, Leão da Ilha segue sem vencer na competição e realiza uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro

Após empatar, sem gols, contra o Bahia, o Sport segue em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana é a lanterna da competição, com apenas seis pontos conquistados.

Em 17 rodadas disputadas, o Leão da Ilha realiza uma das piores campanhas da história da competição. O time empatou suas três últimas partidas do Brasileirão.

O clube pernambucano, que não vence há 19 partidas (somando resultados de Brasileirão, Pernambucano e Copa do Nordeste), vive o maior jejum de sua história.

Chances de rebaixamento do Sport no Brasileirão

Embora o Campeonato Brasileiro ainda não esteja na metade, o Sport vive situação desesperadora. Segundo projeção da UFMG, o Leão possui 94,4% de chances de ser rebaixado à próxima edição Série B.

Para escapar da queda, a equipe precisaria alcançar uma pontuação próxima aos 45 pontos. De acordo com a projeção, clubes que alcançarem 42 pontos, por exemplo, possui 75% de chances de evitar a queda.

No entanto, o Leão da Ilha precisaria obter um aproveitamento digno de clubes que lutam pelo título do Brasileirão para escapar do rebaixamento.

Importante: o Sport possui duas partidas a menos em relação aos seus adversários na tabela, já que os jogos contra Flamengo e Atlético-MG, pelo Brasileirão, foram adiados e seguem sem data confirmada.

Próximos jogos do Sport no Brasileirão