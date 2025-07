Sport precisa de aproveitamento melhor que 2015 para escapar do rebaixamento; veja números

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faltando apenas duas rodadas para o fim do 1° turno, rubro-negro pernambucano ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série A

Mais uma rodada, a 17ª, do Brasileirão chega ao fim e o Sport segue não apenas sem vencer na Série A do Brasileirão, como se tornou, após a vitória do Penedense sobre o Barcelona de Ilhéus pela Série D, o único time das quatro divisões do futebol brasileiro a não vencer pelas competições em 2025.

Agora, o Leão da Ilha, que tem dois jogos a menos, terá mais 23 jogos para buscar não apenas a sua primeira vitória, mas também o milagre de que escapar do rebaixamento.

Mas, de fato, qual o tamanho da missão rubro-negra? Baseado nas pontuações das últimas cinco edições da Série A do Campeonato Brasileiro, fizemos uma projeção do que o Sport precisa, matematicamente, para permanecer na elite em 2026.

Quantos pontos o Sport precisa para escapar do rebaixamento?

Virou costume afirmar que 45 pontos é a "pontuação mágica" para se escapar do rebaixamento.

A afirmação, como um todo, não está incorreta, afinal desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 times no esquema de pontos corridos, apenas uma vez (Coritiba em 2009), a pontuação não foi suficiente para escapar da Série B.

A questão é que, na maioria das vezes, a pontuação necessária foi abaixo dos 45 pontos e, em duas ocasiões (2014, 2019 e 2022), abaixo até mesmo do 40 pontos, com 39 e até 38 pontos sendo o suficiente para a permanência.

Considerando como pontuação necessária para escapar do rebaixamento a pontuação do 17° colocado + 1 (exceto 2008 e 2017, quando o 16° escapou com a mesma quantidade de pontos do 17°), temos a seguinte média de 2006 até 2024: 42,4 pontos

Portanto, a pontuação média necessária para escapar da Série B é a de 43 pontos.

Com apenas 5 pontos somados, o Sport precisa conquistar 38 pontos dos 69 pontos que irá disputar nos 23 jogos que ainda lhe resta, ou seja, um aproveitamento de 55,7% (12 vitórias e 2 empates) até o fim da competição.

Para se ter uma ideia, em sua melhor campanha na história dos pontos corridos, em 2015, o Leão da Praça da Bandeira teve, em 38 rodadas, 51,7% de aproveitamento.

Além disso, se tivesse 55% de aproveitamento em 15 jogos, hoje o Leão ocuparia o 7° lugar com 25 pontos.

Páreo duríssimo para o Leão.

Pontuação do 17° colocado desde 2006

2024: 42 pontos 2023: 43 pontos 2022: 37 pontos 2021: 43 pontos 2020: 41 pontos

2019: 37 pontos 2018: 40 pontos

2017: 43 pontos*

2016: 43 pontos

2015: 42 pontos 2014: 38 pontos

2013: 44 pontos

2012: 41 pontos

2011: 41 pontos

2010: 42 pontos

2009: 45 pontos

2008: 44 pontos** 2007: 44 pontos 2006: 39 pontos

*Em 2017, o Vitória escapou com 43 pontos, mesma pontuação de Coritiba e Avaí, rebaixados.

*Em 2008, o Náutico escapou com a mesma pontuação do Figueirense, rebaixado em 17°