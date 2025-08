Transmissão Internacional x São Paulo ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A hoje (03/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Internacional e São Paulo entram em campo neste domingo (03/08), às 20h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Na classificação, os clubes brigam para se aproximarem do G4 da competição. O Colorado tem 21 pontos e é o décimo, tendo um jogo a menos. O Tricolo acumula 22 pontos e está em oitavo.

Árbitro : Alex Gomes Stefano (RJ).

: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistente 1 : Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ).



: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ). Quarto árbitro : Rejane Caetano da Silva (RJ).

: Rejane Caetano da Silva (RJ). VAR : Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).



: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN). AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ).

Carbonero e Wesley, jogadores do Internacional - Ricardo Duarte/Internacional

Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

Escalação do São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino , Cédric Soares, Bobadilla (Pablo,Maia), Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Transmissão Internacional x São Paulo ao vivo online

O confronto tem transmissão ao vivo e com exclusividade do streaming Amazon Prime Video. Portanto, não é possível acompanhar na televisão aberta e nem fechada ou através do YouTube.

Como assistir na Amazon Prime Video?

Acesse o site primevideo.com ou app apra Android ou iOS.

ou app apra Android ou iOS. Faça login com sua conta.



Clique em "Assine agora".

O canal oferece uma avaliação gratuita de 30 dias, válida apenas para novos assinantes (que não tenha dados registrados no sistema). O valor após o período gratuito é de R$ 29,90/mês.

Resultado de Internacional x São Paulo em tempo real

Os torcedores podem acompanhar o confronto através do YouTube, mas sem imagens e só em áudio. Isso porque os direitos são da CazéTV, que nesta rodada exibe o jo entre Ceará x Flamengo.