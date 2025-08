Daniel Paulista quer eficiência ofensiva no Sport e analisa disputa no ataque: "Estamos criando, mas faltando definição"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sport empatou com o Bahia em 0x0 e segue na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro; Leão ainda não venceu em 16 jogos da competição

O técnico Daniel Paulista voltou a destacar a necessidade de ajustes no setor ofensivo do Sport após o empate por 0 a 0 com o Bahia, neste sábado (2), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série A. Após mais um jogo sem balançar as redes, o Leão chegou a seis pontos e está perto de encerrar o primeiro turno sem vitórias. Em entrevista coletiva, o treinador reconheceu o volume de chances criadas, mas cobrou mais frieza nas finalizações.

“O time tem produzido oportunidades em praticamente todos os jogos. Hoje tivemos, novamente, lances claros de gol. A bola passou por pé em pé, com movimentações que treinamos, mas na hora da finalização está faltando tranquilidade. Precisamos seguir trabalhando tomada de decisão, repetição, finalização. É o que temos feito no dia a dia”, afirmou Daniel.

Com dificuldades para definir as jogadas, o treinador foi questionado sobre as opções ofensivas. Daniel explicou que o elenco conta atualmente com boas opções de centroavantes, incluindo Derik Lacerda, que vem atuando como titular. Segundo ele, as escolhas são feitas com base no rendimento nos treinos e nas características dos jogos.

“Hoje temos quatro centroavantes. Nem sempre dá para relacionar todos. As escolhas passam pela projeção do jogo e pelo que os atletas têm apresentado no dia a dia. Pode mudar a qualquer momento, dependendo do desempenho. É uma decisão por eliminação, mas sempre pensando na necessidade tática da partida”, detalhou.

Daniel também comentou a situação de dois nomes que estão sendo cobrados pela torcida: Rodrigo Atencio e Chrystian Barletta. Apesar da sequência nas últimas rodadas, ambos não conseguiram corresponder dentro de campo como esperado.

“O Atencio tem trabalhado, é dedicado, mas ainda está buscando se encaixar melhor no ritmo do time. Já o Barletta teve bons momentos antes da nossa chegada e agora vive uma oscilação. Isso é natural, especialmente no cenário que estamos enfrentando. São jogadores com potencial e confiamos que vão evoluir”, explicou.

Com o pior ataque da Série A, a equipe rubro-negra agora se prepara para encarar o Grêmio, fora de casa, no próximo domingo (10), tentando finalmente conquistar sua primeira vitória no campeonato.