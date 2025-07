Sport se torna o único time sem vitórias em todas as Séries do Campeonato Brasileiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sport jogou neste sábado (26) e empatou em 2x2 com o Santos, na Ilha do Retiro; Leão soma apenas cinco pontos na classificação do Brasileiro

O Sport atingiu uma marca nada agradável no Campeonato Brasileiro deste ano, somando todas as séries. O Leão agora é a única equipe sem vitórias somando as quatro séries da competição: A, B, C e D. Os rubro-negros tinham a companhia do Penedense, de Alagoas. Mas equipes venceu neste domingo (27), na última rodada da Série D. Bateu o Barcelona-BA, por 1x0, com gol nos minutos finais.

Assim, o Sport vai amargar esse "cargo" indigesto, aumentando ainda mais a sua pressão e crise.

Nesse sábado (26), o Leão ficou até muito perto da vitória. Vencia o Santos de Neymar por 2x0, e com um jogador a mais, até os minutos finais do duelo, na Ilha do Retiro. Mas sofreu o empate no fim, amargando a sequência de jogos sem vencer, que já está em 18, sendo 15 no Brasileirão.

A próxima partida do Sport será contra o Bahia, no dia 2 de agosto, na Ilha do Retiro. Os rubro-negros estão na lanterna com apenas 5 pontos.