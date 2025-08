Sport tem dificuldades ofensivas novamente, fica no 0x0 com o Bahia e segue sem vencer no Brasileirão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sport enfrentou o Bahia pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro; Partida foi disputada na Ilha do Retiro, na tarde deste sábado (2)

O Sport ficou no 0 a 0 com o Bahia, na tarde deste sábado (2), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 16 mil torcedores, o Leão voltou a mostrar dificuldades ofensivas, resistiu à pressão do adversário e desperdiçou boas oportunidades que poderiam ter garantido a primeira vitória na competição.

Com o resultado, o Sport mantém seu drama na Série A. O Leão agora chega aos seis pontos, segue na lanterna e ainda sem vitórias no campeonato, com seis empates e dez derrotas. O próximo compromisso será fora de casa, contra o Grêmio, no domingo (10).

Já o Bahia, que briga na parte de cima da tabela, foi a 29 pontos e segue no G4. O Tricolor volta a campo na quarta-feira (6), contra o Retrô, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor de Aço venceu por 3x2 e tem a vantagem do empate. Pelo Brasileirão, encara o Fluminense, no sábado (9), em casa.

"Faltou ter calma lá no ataque. Faltou capricho para matar o jogo e sair vitorioso. É um dia após o outro. Vamos agora pensar no Grêmio. Estamos crescendo a cada jogo. Isso é a chave e vamos continuar lutando até o final", disse o atacante Derik.

Como foi o jogo?



O Bahia dominou o primeiro tempo na Ilha do Retiro. Desde os primeiros minutos, impôs ritmo forte com velocidade pelas pontas e boa articulação no meio, especialmente com Everton Ribeiro e Jean Lucas. As chances mais claras vieram com Wilian José, que finalizou tirando tinta da trave, e Iago, que perdeu gol cara a cara com Gabriel após erro de Rivera. Caio Alexandre também assustou em chute de fora da área.

O Sport, por sua vez, apostou nos contra-ataques e chegou com perigo em duas oportunidades. Derik Lacerda obrigou Ronaldo a boa defesa, enquanto Barletta perdeu chance clara dentro da pequena área. Mesmo acuado, o Leão mostrou poder de reação no fim da etapa inicial, equilibrando as ações pontualmente.

No segundo tempo, o panorama mudou. O Bahia manteve mais posse de bola, mas o Sport cresceu em campo, aproveitando espaços deixados pelo adversário. A chance mais clara da partida foi de Igor Cariús, que, dentro da pequena área, finalizou por cima do gol vazio, desperdiçando a melhor oportunidade rubro-negra. Do outro lado, Kayky quase marcou em finalização perigosa, defendida por Gabriel.

Com o empate, o Sport soma seu terceiro jogo seguido sem perder — após empates contra Vitória e Santos —, mas ainda sem conseguir vencer. O Bahia, mesmo com maior volume ofensivo e controle do jogo em boa parte da partida, deixa o Recife sem transformar as chances criadas em gol.

Ficha do jogo – Sport 0x0 Bahia

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Zé Lucas (Ignacio Ramírez), Rivera e Atencio (Pedro Augusto); Chrystian Barletta (Léo Pereira), Matheusinho (Hyoran) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Iago (Lucho Rodríguez) e Willian José (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

Competição: Brasileirão (18ª rodada). Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Árbitro: Anderson Daronco (RS). Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG). Gols: Não houve. Cartões Amarelos: Derik Lacerda (Sport) e Santiago Mingo (Bahia). Público: 16.080. Renda: R$ 488.780.