Sport encaminha contratação, por empréstimo, do lateral-direito Aderlan, do Santos

Jogador de 34 anos, que convive com problemas físicos, disputou apenas três partidas em 2025. Defensor é aguardado no Recife para exames médicos

O Sport encaminhou a contratação do lateral-direito Aderlan, do Santos, por empréstimo. O jogador de 34 anos é aguardado no Recife nos próximos dias para a realização de exames médicos.

O defensor, que convive com lesões recorrentes em sua passagem pelo Peixe, disputou apenas três partidas ao longo da atual temporada.

Segundo informações de Lucas Musetti, do UOL, em apuração confirmada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o contrato do jogador é válido até o final da atual temporada.

O Santos irá arcar com todos os vencimentos do atleta. Não há opção de compra prevista ao final do empréstimo.

Quem é Aderlan?

Sem espaço no Santos devido às recentes contratações realizadas pelo Peixe para o setor, Aderlan é desejo antigo do Sport.

O jogador já havia sido ventilado no Leão da Ilha em 2024, após a saída de Pedro Lima para o Wolverhampton, da Inglaterra.

Aderlan defende o Santos desde a temporada passada. No entanto, o atleta não obteve um grande número de minutos jogados em sua passagem pela Vila Belmiro.

O lateral-direito sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho do ano passado, lesão que o deixou de fora dos gramados até o último mês de abril.

O último jogo de Aderlan foi no dia 12 de maio, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2025, o jogador entrou em campo apenas três vezes, duas como titular.

Antes do Santos, Aderlan defendeu o Red Bull Bragantino por cinco temporadas. Natural de Campina Grande-PB, o lateral soma passagens por clubes como Campinense, Treze, CSA, Luverdense e América-MG.

Fora do país, o jogador também defendeu as cores da Acadêmica de Coimbra, em Portugal. Aderlan soma dois títulos da Série B em sua carreira, conquistados por Red Bull Bragantino, em 2018, e Santos, em 2024.

No Sport, Aderlan irá disputar posição com Matheus Alexandre e Hereda, que ficou de fora das últimas partidas do time por contusão.

Reforços anunciados pelo Sport nesta janela de transferências