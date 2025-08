Sport anuncia contratação de Léo Pereira, veja números do atacante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador de 25 anos estava no Vitória e possui passagens por Grêmio, Atlético-GO e CRB e é o oitavo reforço desde a chegada de Daniel Paulista

O Sport anunciou oficialmente,. nesta sexta-feira (1), a contratação do atacante Léo Pereira, que estava no Vitória e que pertence ao CRB.

Tal como o time baiano, o vínculo do jogador de 25 anos com o Leão da Praça da Bandeira será por empréstimo, válido até dezembro de 2025 e com opção de compra ao seu término.

O atacante já havia se apresentado ao clube desde a terça-feira (29), tendo realizado exames e avaliações junto a Departamento Médico do clube e já estando integrado ao elenco.

Com passagens, além de Vitória e CRB, por times como Grêmio e Atlético-GO, Léo Pereira é o oitavo reforço da "Era Daniel Paulista", sendo o quarto atacante dessa lista.

Sua melhor temporada foi a passada. Pelo CRB, o atacante marcou 9 gols e contribuiu com 6 assistências em partidas da Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano.

Até o momento desta publicação, o nome do jogador ainda não foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e por ora, o atacante não poderá realizar sua estreia no próximo sábado (1), quando o Sport recebe o Bahia, às 16h, horário de Brasília, pela 18ª rodada da Série A.