Sport: "Vanderlei queria que eu saísse e eu não queria", diz Diego Souza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diego Souza jogou no Sport entre 2014 e 2017, tendo mais uma passagem breve em 2023; Jogador é considerado um dos grandes ídolos do clube

"Vanderlei queria que eu saísse". Com essa frase, o ex-meia Diego Souza falou um pouco sobre o ano de 2017 no Sport. Em entrevista ao podcast do clube, o IlhaCast, o eterno camisa 87 do Leão comentou sobre a possível ida ao Palmeiras naquele ano. Segundo ele, Vanderlei Luxemburgo, na época técnico do Rubro-negro, queria a saída dele.

"Não tenho papa na língua, não preciso esconder nada, mas o Vanderlei queria muito que eu saísse muito do Sport. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça porque não passava pela minha cabeça sair do Sport. E eu falei 'não quero sair do clube'", disse Diego Souza.

Diego apontou que esse movimento do então técnico ocorreu porque Vanderlei achava que Diego precisava estar em um time do eixo para ser convocado para a seleção brasileira e ter chances de disputar a Copa do Mundo de 2018. Lembrando que o DS87 vinha sendo chamado por Tite para os amistosos do Brasil.

O ex-meia ainda revelou que de fato chegou uma proposta do Palmeiras, muito acima do salário que ele ganhava no Sport, mas que não aceitou. "Tinha acordo com o Sport que se chegasse R$ 10 milhões eu iria embora. E o Palmeiras sabia disso. Nunca cheguei para o presidente e falei que queria ir embora. Aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu não queria porque eu estava bem adaptado. Queria viver o momento que eu estava vivendo aqui no Recife", afirmou.

Diego Souza de fato ficou no Sport em 2017 e ajudou o Leão a escapar do rebaixamento naquele ano.