"Vergonha é uma palavra muito forte", diz volante sobre momento do Sport

O clube rubro-negro é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro com apenas cinco pontos, nenhuma vitória, cinco empates e 10 derrotas

O volante Pedro Augusto afirmou que não sente vergonha de defender o Sport, no momento atual, na Série A do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado, ele ressaltou que sente orgulho de integrar o elenco do técnico Daniel Paulista. Em contrapartida, admitiu que a fase negativa gera uma chateação.

"Acho que vergonha é uma palavra muito forte para descrever o sentimento. Eu tenho orgulho dos caras com quem eu trabalho. Sou grato por estar aqui, tenho orgulho da comissão, dos jogadores, de todo o estafe. Não me envergonho de estar aqui, de fazer parte disso", afirmou o cabeça de área.

"Fico, sim, muito chateado pelo momento que a gente está passando. É difícil falar por questões de merecer. O futebol não tem muito disso. Você pode merecer o resultado e não cumprir o que tinha que fazer no jogo e, ainda assim, não alcançar o resultado", completou, em entrevista coletiva.

Pedro Augusto ainda garantiu que os jogadores do Sport irão buscar a permanência na Série A até o fim do campeonato. Depois de 15 jogos, o Leão é o lanterna com apenas cinco pontos, nenhuma vitória, cinco empates e 10 derrotas.

Em relação ao "lado de fora" da zona de rebaixamento, a diferença é de 10 pontos. Também com 15 partidas, o Vasco é o 16º colocado com 15 pontos.

"A gente não vai largar esse osso. Vamos até o final. Acho que o grupo está muito unido e remando nessa direção. É por isso que a gente acredita e isso não nos desmotiva. Isso nos dá mais gás como uma forma de desafio para nós. Então, sim, acredito que a gente pode reverter", comentou.

Próximo jogo do Sport

Após o empate com sabor de derrota no duelo contra o Santos, o próximo jogo do Sport acontece no sábado (2). O Leão enfrenta o Bahia, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão.